SergeFerrari Group publie au titre du premier semestre 2025 un résultat net part du groupe de 7,1 millions d'euros, à comparer à une perte de 8,8 MEUR un an auparavant, et un EBITDA ajusté en progression de 46,8% à 20,1 MEUR.
La société spécialisée dans les toiles composites innovantes explique cette amélioration par les résultats de son plan Transform 2025, ainsi que par la reprise d'activité, avec une croissance des ventes de 10,4% à 178,7 MEUR.
Cette croissance du chiffre d'affaires provient à la fois d'un effet prix 'indispensable au groupe afin de protéger son volume de marge en répercutant les fortes hausses de matières premières constatées', et d'un effet mix.
Ayant atteint le niveau de rentabilité anticipé pour ce premier semestre, SergeFerrari s'attachera au second semestre à 'poursuivre ses actions visant à réduire ses frais fixes, à la gestion de son BFR, ainsi qu'à la maitrise de sa dette nette'.
SergeFerrari Group est spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de matériaux composites souples éco-responsables de haute technicité. Le groupe propose des matériaux pour l'architecture (façades bioclimatiques, systèmes de protection solaire extérieure, toitures rétractables, murs acoustiques, stores d'occultation, façades imperméables et respirantes, etc.), des matériaux de spécialités confinant les dégagements olfactifs, gazeux et sonores des sites industriels, des matériaux composites pour la protection des équipements du bateau, des matières pour la confection de mobilier ainsi que des matériaux utilisés pour la communication visuelle (habillement des façades, affichage grand format, banderoles, bannières, signalétiques, etc.).
A fin 2024, le groupe dispose de 6 sites de production implantés en France, en Suisse (2), en Allemagne, en Italie et à Taiwan.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (16,2%), Allemagne (15,9%), Europe (40,3%), Asie-Afrique-Moyen-Orient-Pacifique (17,3%) et Amériques (10,3%).