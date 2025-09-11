SergeFerrari renoue avec les bénéfices au premier semestre

SergeFerrari Group publie au titre du premier semestre 2025 un résultat net part du groupe de 7,1 millions d'euros, à comparer à une perte de 8,8 MEUR un an auparavant, et un EBITDA ajusté en progression de 46,8% à 20,1 MEUR.



La société spécialisée dans les toiles composites innovantes explique cette amélioration par les résultats de son plan Transform 2025, ainsi que par la reprise d'activité, avec une croissance des ventes de 10,4% à 178,7 MEUR.



Cette croissance du chiffre d'affaires provient à la fois d'un effet prix 'indispensable au groupe afin de protéger son volume de marge en répercutant les fortes hausses de matières premières constatées', et d'un effet mix.



Ayant atteint le niveau de rentabilité anticipé pour ce premier semestre, SergeFerrari s'attachera au second semestre à 'poursuivre ses actions visant à réduire ses frais fixes, à la gestion de son BFR, ainsi qu'à la maitrise de sa dette nette'.