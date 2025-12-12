SergeFerrari Group annonce avoir signé son nouveau crédit syndiqué indexé sur des indicateurs extra-financiers, d'un montant de 105 millions d'euros, destiné au refinancement de son crédit syndiqué et de son placement privé euro mis en place en juillet 2020.
Le crédit syndiqué a été conclu le 10 décembre dernier par plusieurs banques, toutes implantées dans la région du groupe, et un investisseur institutionnel gestionnaire de fonds de dette privée, sélectionnés par SergeFerrari Group.
Le spécialiste des toiles composites innovantes explique que ce crédit comprend 3 indicateurs de performance extra-financière (KPIs ESG), à savoir le taux de fréquence des accidents du travail, les émissions Scope 1 et 2 et les émissions Scope 3.
À chaque indicateur est associée une trajectoire d'objectifs annuels. La grille de marge est ajustée annuellement en fonction de l'atteinte ou non de l'un ou plusieurs de ces 3 KPIs ESG, en plus d'une classique grille de marge en fonction du ratio de levier net.
SergeFerrari Group est spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de matériaux composites souples éco-responsables de haute technicité. Le groupe propose des matériaux pour l'architecture (façades bioclimatiques, systèmes de protection solaire extérieure, toitures rétractables, murs acoustiques, stores d'occultation, façades imperméables et respirantes, etc.), des matériaux de spécialités confinant les dégagements olfactifs, gazeux et sonores des sites industriels, des matériaux composites pour la protection des équipements du bateau, des matières pour la confection de mobilier ainsi que des matériaux utilisés pour la communication visuelle (habillement des façades, affichage grand format, banderoles, bannières, signalétiques, etc.).
A fin 2024, le groupe dispose de 6 sites de production implantés en France, en Suisse (2), en Allemagne, en Italie et à Taiwan.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (16,2%), Allemagne (15,9%), Europe (40,3%), Asie-Afrique-Moyen-Orient-Pacifique (17,3%) et Amériques (10,3%).
