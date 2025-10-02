Air France-KLM annonce une série de nominations, dont celle d'Oltion Carkaxhija, actuellement directeur général adjoint (DGA) stratégie et transformation, comme directeur général adjoint chief operating officer du groupe.

Caroline Hadrbolec est désignée directrice générale adjointe ressources humaines, Pierre-Olivier Bandet, DGA cargo, et Henri de Peyrelongue, DGA intégration de SAS. Ces quatre nominations ont pris effet à compter du 1er octobre.

En complément, Ekbel Bouzgarrou, actuellement directeur des développements informatiques d'Air France-KLM, est nommé directeur systèmes d'information avec un périmètre de responsabilités étendu. Il reportera à Oltion Carkaxhija.