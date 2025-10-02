Série de nominations à la direction d'Air France-KLM
Publié le 02/10/2025 à 07:24
Caroline Hadrbolec est désignée directrice générale adjointe ressources humaines, Pierre-Olivier Bandet, DGA cargo, et Henri de Peyrelongue, DGA intégration de SAS. Ces quatre nominations ont pris effet à compter du 1er octobre.
En complément, Ekbel Bouzgarrou, actuellement directeur des développements informatiques d'Air France-KLM, est nommé directeur systèmes d'information avec un périmètre de responsabilités étendu. Il reportera à Oltion Carkaxhija.