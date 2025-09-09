Intel annonce plusieurs nominations stratégiques destinées à renforcer ses activités clés. Concrètement, Kevork Kechichian, ex-Arm, devient vice-président exécutif et directeur du Data Center Group, tandis que Jim Johnson, vétéran du groupe, prend officiellement la tête du Client Computing Group.
Srinivasan Iyengar dirigera la nouvelle division Central Engineering, chargée des fonctions transversales et du développement de silicium personnalisé.
Parallèlement, Naga Chandrasekaran élargit ses responsabilités en intégrant les services de fonderie pour piloter une structure plus intégrée.
En revanche, Michelle Johnston Holthaus, directrice des produits et figure historique d'Intel, quittera l'entreprise après plus de 30 ans. Toutes ces nominations relèvent directement du PDG Lip-Bu Tan.
Série de nominations stratégiques chez Intel
Publié le 09/09/2025 à 16:36
