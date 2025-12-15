ServiceNow serait en négociations avancées pour acquérir la start-up de cybersécurité Armis, dans le cadre d’une opération pouvant atteindre 7 milliards de dollars, selon Bloomberg News. Si elle se concrétise, cette acquisition deviendrait la plus importante jamais réalisée par ServiceNow, qui chercherait ainsi à renforcer son offre en matière de sécurité, en particulier dans le domaine des objets connectés.

Armis développe des solutions de détection et de surveillance des menaces cyber liées aux dispositifs connectés, avec des clients dans des secteurs stratégiques comme la santé, la finance et la défense. Ce positionnement fait de la société israélienne une cible attractive à l’heure où la sécurisation des infrastructures connectées devient une priorité croissante pour les entreprises et les administrations.

Aucune des deux entreprises n’a souhaité commenter ces informations. L’éventualité d’un rachat a néanmoins pesé sur le titre ServiceNow, en baisse de prèsde 6% avant l’ouverture lundi, les investisseurs s’interrogeant sur le coût et l’impact financier d’un tel accord. Les sources citées par Bloomberg précisent que les discussions pourraient encore échouer ou susciter une contre-offre concurrente.