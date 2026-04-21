ServiceNow : sous pression, à l'aube d'un nouveau cycle ? ServiceNow traverse une période de turbulence comme l'entièreté de son secteur et de son business model, les SaaS. A ce stade, l'entreprise continue d'afficher une croissance élevée, une exécution solide et une ambition technologique intacte. Mais le débat s'est déplacé. Il ne porte plus seulement sur la capacité du groupe à vendre davantage de logiciels aux grandes entreprises. Il porte désormais sur une question plus fondamentale : dans un monde façonné par l'IA générative, puis par l'IA agentique, les grandes plateformes de workflows vont-elles être renforcées par cette transition ou progressivement contournées par elle ? Toute l'histoire boursière récente de ServiceNow se joue dans cette tension. Décryptons les tenants et les aboutissants de cette tension et pourquoi nous avons tranché en faveur de ServiceNow qui intègre notre sélection américaine. Tommy Douziech Publié le 21/04/2026 à 16:40 Partager Cet article est réservé aux abonnés Premium ABONNEZ-VOUS en Premium pour débloquer ces contenus à haute valeur ajoutée ! S'abonner Vous êtes déja client ? Se connecter © Zonebourse.com - 2026 Partager

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