ServiceNow : sous pression, à l'aube d'un nouveau cycle ?
ServiceNow traverse une période de turbulence comme l'entièreté de son secteur et de son business model, les SaaS. A ce stade, l'entreprise continue d'afficher une croissance élevée, une exécution solide et une ambition technologique intacte. Mais le débat s'est déplacé. Il ne porte plus seulement sur la capacité du groupe à vendre davantage de logiciels aux grandes entreprises. Il porte désormais sur une question plus fondamentale : dans un monde façonné par l'IA générative, puis par l'IA agentique, les grandes plateformes de workflows vont-elles être renforcées par cette transition ou progressivement contournées par elle ? Toute l'histoire boursière récente de ServiceNow se joue dans cette tension. Décryptons les tenants et les aboutissants de cette tension et pourquoi nous avons tranché en faveur de ServiceNow qui intègre notre sélection américaine.
Le présent contenu constitue une recommandation d'investissement à caractère général, élaborée conformément aux dispositions visant à prévenir les abus de marché par la société Surperformance, éditrice de Zonebourse. Plus particulièrement, cette recommandation est fondée sur des éléments factuels et exprime une opinion sincère, complète et équilibrée. Elle s'appuie sur des données internes ou externes, considérées comme fiables à la date de leur diffusion. Nonobstant, ces informations, et la présente recommandation en découlant, sont susceptibles de contenir des inexactitudes, erreurs ou omissions, dont Surperformance ne saurait être tenue responsable.
Cette recommandation, qui ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, n'est pas forcément adaptée à tous les profils d'investisseur. Le lecteur reconnait et accepte que tout investissement dans un instrument financier comporte des risques, dont il assume l'entière responsabilité, sans recours contre Surperformance.
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ServiceNow, Inc. est spécialisé dans le développement de solutions dans le domaine de la numérisation des flux de travail. Le groupe propose des applications destinées à automatiser les opérations informatiques des entreprises, à optimiser les flux de travail des employés, à améliorer les processus métiers, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'abonnements (97%) et de services professionnels (3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (62,9%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (25,6%) et autres (11,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.