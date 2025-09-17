L'opérateur satellitaire luxembourgeois SES a annoncé mercredi avoir accompagné le porte-avions Charles de Gaulle de la Marine française dans le cadre de la mission Clémenceau 25, au cours de laquelle il lui a fourni son service de connectivité en orbite moyenne (MEO).
Durant les cinq mois de déploiement qui l'ont vu parcourir près de 40.000 milles nautiques entre la Méditerranée et l'océan Pacifique, le navire amiral a bénéficié du service satcom O3b mPower de SES, une technologie à faible latence et à très haut débit qui lui a permis de soutenir l'ensemble des opérations du porte-avions et de faciliter la coopération avec les partenaires issus d'une vingtaine de pays alliés.
Lors de la mission, qui s'est caractérisée par divers exercices et activités conjointes, le service fourni par SES - qui peut atteindre plusieurs centaines de Mb/s de débit - lui a également permis de mener à bien ses applications de missions critiques.
Le système O3b mPower se compose d'une constellation initiale de 13 satellites à haut débit à 8000 km de la Terre, et d'une infrastructure terrestre répartie sur toute la surface du globe.
