SES confirme ses objectifs, le titre poursuit son envolée

Après une hausse du titre de près de 40% depuis le début de l'année, les résultats trimestriels du groupe étaient scrutés avec attention par les investisseurs. La trajectoire haussière allait-elle se poursuivre ? La réponse est pour l'instant positive : le titre s'adjuge plus de 7% ce matin, à la faveur d'une publication solide.

SES a dévoilé un chiffre d'affaires en hausse de 80,5% à taux de change constants (+3,1% en comparable), à 847 MEUR, surpassant le consensus qui ciblait 828 MEUR, tiré par la consolidation d'Intelsat depuis juillet 2025.



Par ailleurs, l'EBITDA ajusté atteint 404 MEUR, en hausse de 57% à taux de change constants en publié et de 5% en comparable et surpassant là encore le consensus qui visait 362 MEUR.



"Les revenus de l'activité Networks ont progressé de 106% sur un an, soutenus par la croissance de la mobilité (+207,8% sur un an, incluant l'impact positif d'une restructuration de contrat dans l'aviation) et du segment gouvernemental (+50,7%)", précise Saïma Hussain, analyste chargée du dossier chez AlphaValue. Par ailleurs, "l'activité Media a progressé de 42,9% sur un an, conformément aux attentes", ajoute-t-elle.



Par ailleurs, la connectivité Internet dans l'aviation a connu une bonne dynamique au cours du trimestre avec le déploiement du système de connectivité en vol multi-orbite de SES sur près de 600 appareils et notamment un partenariat avec Boeing portant sur l'intégration en usine du système multi-orbite sur tous les appareils de l'avionneur américain.



Au final, SES indique avoir signé pour 306 MEUR de nouveaux contrats et renouvellements au cours du trimestre.



Bénéfices en berne mais objectifs confirmés



"Le premier trimestre 2026 marque un début d'année solide pour SES en tant qu'entreprise combinée, avec une exécution ciblée dans nos activités Networks et Media, ce qui renforce notre confiance dans notre stratégie et reste conforme à nos perspectives financières réitérées pour 2026", souligne le directeur général Adel Al-Saleh.



Les indicateurs sont en revanche moins flamboyants du côté des bénéfices : le groupe a enregistré une perte nette (part du groupe) de 16 MEUR au titre du 1er trimestre 2026, loin du bénéfice de 29 MEUR enregistré un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice net ressort à 14 MEUR, en baisse de 66,5% sur un an, pénalisé par la hausse des amortissements liée à l'acquisition d'Intelsat ainsi que par l'augmentation des coûts de financement.



Côté perspectives, SES confirme ses objectifs 2026 : le groupe anticipe un chiffre d'affaires et un EBITDA ajusté stables sur un an en base comparable et à taux de change constants. Les investissements sont toujours attendus autour de 700 MEUR, incluant IRIS² et la première phase du futur réseau meoSphere.



Oddo BHF confirme son conseil



Réagissant à cette publication, Oddo BHF confirme son conseil "sous-performance" sur le titre SES, avec un objectif de cours inchangé à 5,20 EUR.

Selon le broker, le rebond récent du titre (+19% en un mois, ndlr) s'explique principalement par les spéculations autour d'une possible cession de spectre aux Etats-Unis, un scénario déjà intégré dans sa valorisation avec une probabilité de 75% sur une vente de 100 MHz de spectre.



Le bureau d'études reste toutefois préoccupé par les fondamentaux du secteur, alors que la concurrence entre méga-constellations continue de s'intensifier, notamment face à Starlink dans les services de données fixes.



La note souligne également que les revenus des activités vidéo, coeur de métier du groupe, poursuivent leur dégradation avec une baisse de 11% au premier trimestre 2026, tandis que les revenus des services de données fixes reculent de 17%.



Oddo BHF relève néanmoins une amélioration des marges, avec un EBITDA supérieur aux attentes et une dynamique toujours solide dans les services gouvernementaux et la mobilité satellitaire, sans remettre en cause son opinion négative sur le titre.