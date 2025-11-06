L'opérateur de satellites SES chute lourdement en Bourse jeudi suite à la publication de résultats à neuf mois marqués par un net repli de ses marges, consécutif à l'intégration d'Intelsat.
Le groupe, qui vend des capacités de transmission à des clients comme Sky, Warner Brothers & Discovery, Canal+, ProsiebenSat.1, RTL ou encore Telefonica, a dévoilé ce matin un Ebitda ajusté en hausse de 11% à 849 millions d'euros, légèrement supérieur au consensus.
Son chiffre d'affaires s'est quant à lui accru de 19,8% à 1,75 milliard d'euros.
Dans un communiqué, SES souligne avoir remporté pour près de 1,4 milliard d'euros de nouveaux contrats et de renouvellements de capacités depuis le début de l'année, ce qui porte son carnet de commandes à 7,1 milliard d'euros.
Suite à ces performances décrites comme 'solides', la société se dit bien partie pour atteindre son objectif d'un chiffre d'affaires compris entre 2,6 et 2,7 milliards d'euros en 2025, pour un Ebitda toujours attendu entre 1,17 et 1,21 milliard.
Mais les analystes s'inquiétaient du repli de ses marges bénéficiaires dû à la consolidation d'Intelsat, désormais consolidé dans ses comptes depuis le 17 juillet dernier.
A la fin du mois de septembre, la marge opérationnelle (Ebitda) ajustée ressortait ainsi à 49%, contre 53% un an plus tôt, avant le rachat d'Intelsat.
Cette contraction plus prononcée que prévu entraînait de lourds dégagements sur le titre, avec des prises de bénéfices d'autant plus prononcé que l'action affichait à la clôture d'hier un gain annuel de 110%, dû à la thématique porteuse de la souveraineté technologique européenne.
SES S.A. a une vision audacieuse pour fournir des expériences étonnantes partout dans le monde en distribuant du contenu vidéo de la plus haute qualité et en fournissant une connectivité transparente dans le monde entier. En tant que leader dans les solutions de connectivité de contenu mondial, SES S.A. exploite la seule constellation de satellites multi-orbites au monde présentant une combinaison unique de couverture mondiale et de haute performance, y compris le système O3b en orbite terrestre moyenne à faible latence, qui a fait ses preuves sur le marché. En exploitant un réseau vaste et intelligent basé sur le cloud, SES S.A. est en mesure de fournir des solutions de connectivité de haute qualité partout sur terre, en mer ou dans les airs, et est un partenaire de confiance pour les principales entreprises de télécommunications, les opérateurs de réseaux mobiles, les gouvernements, les fournisseurs de services de connectivité et de cloud, les diffuseurs, les opérateurs de plateformes vidéo et les propriétaires de contenu.
Le réseau vidéo de SES S.A. transporte plus de 6 300 chaînes et a une portée inégalée d'environ 362 millions de foyers, offrant des services média gérés pour des contenus linéaires et non linéaires.
