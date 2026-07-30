SES dévisse après une croissance semestrielle en trompe-l'oeil
SES dévisse de 17,2% à 5,60 EUR, les investisseurs ne se satisfaisant pas d'une forte augmentation apparente de son EBITDA ajusté et de ses revenus au 1er semestre 2026, ni de la confirmation par l'opérateur de satellites de ses objectifs pour l'ensemble de l'année en cours.
Le groupe luxembourgeois a réalisé un EBITDA ajusté de 725 MEUR et des revenus de 1 602 MEUR sur les six premiers mois de l'année, en croissance à taux de change constants de respectivement 47% et 72,4% par rapport à la même période de 2025.
Cette forte progression ne fait toutefois que traduire les effets de l'intégration d'Intelsat il y a un an, puisqu'en données comparables (c'est-à-dire en faisant comme si Intelsat était pleinement consolidée depuis le 1er janvier 2024), l'EBITDA ajusté et les revenus ont reculé de respectivement 6,2% et 5% à taux de change constants.
SES ajoute avoir essuyé une perte nette ajustée de 89 MEUR, contre un bénéfice de 77 MEUR un an auparavant, principalement sous l'effet d'une augmentation des dotations aux amortissements liée à l'acquisition d'Intelsat, ainsi que de charges financières nettes plus élevées.
Pour l'ensemble de l'exercice 2026, SES confirme anticiper une stabilité de son EBITDA ajusté et de ses revenus en données comparables et à taux de change constants. Ses dépenses d'investissement sont quant à elles attendues aux alentours de 700 MEUR.
SES S.A. a une vision audacieuse pour fournir des expériences étonnantes partout dans le monde en distribuant du contenu vidéo de la plus haute qualité et en fournissant une connectivité transparente dans le monde entier. En tant que leader dans les solutions de connectivité de contenu mondial, SES S.A. exploite la seule constellation de satellites multi-orbites au monde présentant une combinaison unique de couverture mondiale et de haute performance, y compris le système O3b en orbite terrestre moyenne à faible latence, qui a fait ses preuves sur le marché. En exploitant un réseau vaste et intelligent basé sur le cloud, SES S.A. est en mesure de fournir des solutions de connectivité de haute qualité partout sur terre, en mer ou dans les airs, et est un partenaire de confiance pour les principales entreprises de télécommunications, les opérateurs de réseaux mobiles, les gouvernements, les fournisseurs de services de connectivité et de cloud, les diffuseurs, les opérateurs de plateformes vidéo et les propriétaires de contenu.
Le réseau vidéo de SES S.A. transporte près de 10 900 chaînes et a une portée inégalée de plus de 700 millions de foyers, offrant des services média gérés pour des contenus linéaires et non linéaires.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.