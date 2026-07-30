SES dévisse après une croissance semestrielle en trompe-l'oeil

SES dévisse de 17,2% à 5,60 EUR, les investisseurs ne se satisfaisant pas d'une forte augmentation apparente de son EBITDA ajusté et de ses revenus au 1er semestre 2026, ni de la confirmation par l'opérateur de satellites de ses objectifs pour l'ensemble de l'année en cours.

Le groupe luxembourgeois a réalisé un EBITDA ajusté de 725 MEUR et des revenus de 1 602 MEUR sur les six premiers mois de l'année, en croissance à taux de change constants de respectivement 47% et 72,4% par rapport à la même période de 2025.



Cette forte progression ne fait toutefois que traduire les effets de l'intégration d'Intelsat il y a un an, puisqu'en données comparables (c'est-à-dire en faisant comme si Intelsat était pleinement consolidée depuis le 1er janvier 2024), l'EBITDA ajusté et les revenus ont reculé de respectivement 6,2% et 5% à taux de change constants.



SES ajoute avoir essuyé une perte nette ajustée de 89 MEUR, contre un bénéfice de 77 MEUR un an auparavant, principalement sous l'effet d'une augmentation des dotations aux amortissements liée à l'acquisition d'Intelsat, ainsi que de charges financières nettes plus élevées.



Pour l'ensemble de l'exercice 2026, SES confirme anticiper une stabilité de son EBITDA ajusté et de ses revenus en données comparables et à taux de change constants. Ses dépenses d'investissement sont quant à elles attendues aux alentours de 700 MEUR.