SES dote Japan Airlines d'une connectivité en vol multi-orbite

SES indique avoir été choisi par Japan Airlines (JAL) pour déployer une nouvelle connectivité en vol multi-orbite sur sa flotte long-courrier et ainsi "offrir une expérience à bord permettant aux passagers de rester connectés grâce à un accès internet rapide et fiable".

La compagnie aérienne nippone installera le système d'antennes à balayage électronique (ESA) multi-orbites de SES sur 20 Airbus A350-900 et 21 Boeing 787-9. Les livraisons de ces systèmes devraient débuter en 2028.



Le groupe luxembourgeois précise que ce nouveau contrat viendra s'ajouter à une précédente commande de système ESA multi-orbites par JAL pour ses Boeing 737-8, une commande dont les livraisons sont prévues à partir de 2027.



Les antennes à balayage électronique sont compactes et prennent en charge les opérations multi-orbites, tirant parti de la couverture géostationnaire et des constellations partenaires en orbite terrestre basse pour offrir une large couverture et une faible latence.