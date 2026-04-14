SES dote Japan Airlines d'une connectivité en vol multi-orbite
SES indique avoir été choisi par Japan Airlines (JAL) pour déployer une nouvelle connectivité en vol multi-orbite sur sa flotte long-courrier et ainsi "offrir une expérience à bord permettant aux passagers de rester connectés grâce à un accès internet rapide et fiable".
La compagnie aérienne nippone installera le système d'antennes à balayage électronique (ESA) multi-orbites de SES sur 20 Airbus A350-900 et 21 Boeing 787-9. Les livraisons de ces systèmes devraient débuter en 2028.
Le groupe luxembourgeois précise que ce nouveau contrat viendra s'ajouter à une précédente commande de système ESA multi-orbites par JAL pour ses Boeing 737-8, une commande dont les livraisons sont prévues à partir de 2027.
Les antennes à balayage électronique sont compactes et prennent en charge les opérations multi-orbites, tirant parti de la couverture géostationnaire et des constellations partenaires en orbite terrestre basse pour offrir une large couverture et une faible latence.
SES S.A. a une vision audacieuse pour fournir des expériences étonnantes partout dans le monde en distribuant du contenu vidéo de la plus haute qualité et en fournissant une connectivité transparente dans le monde entier. En tant que leader dans les solutions de connectivité de contenu mondial, SES S.A. exploite la seule constellation de satellites multi-orbites au monde présentant une combinaison unique de couverture mondiale et de haute performance, y compris le système O3b en orbite terrestre moyenne à faible latence, qui a fait ses preuves sur le marché. En exploitant un réseau vaste et intelligent basé sur le cloud, SES S.A. est en mesure de fournir des solutions de connectivité de haute qualité partout sur terre, en mer ou dans les airs, et est un partenaire de confiance pour les principales entreprises de télécommunications, les opérateurs de réseaux mobiles, les gouvernements, les fournisseurs de services de connectivité et de cloud, les diffuseurs, les opérateurs de plateformes vidéo et les propriétaires de contenu.
Le réseau vidéo de SES S.A. transporte près de 10 900 chaînes et a une portée inégalée de plus de 700 millions de foyers, offrant des services média gérés pour des contenus linéaires et non linéaires.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.