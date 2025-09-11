L'opérateur de satellites SES annonce l'extension de son partenariat avec Telekom Srbija, fournisseur de télévision directe par satellite des Balkans, par l'ajout de deux répéteurs supplémentaires et la prolongation de ses accords de capacité jusqu'en 2032.
Telekom Srbija utilisera cette capacité supplémentaire pour consolider sa plateforme de télévision m :Sat à la position orbitale 23,5 degrés Est afin d'étendre sa base de télévision directe (DTH) en Serbie, en Bosnie-Herzégovine, au Monténégro et en Macédoine du Nord.
'Nous donnons à Telekom Srbija la possibilité de consolider et d'accroître sa base d'abonnés et sa gamme de chaînes tout en maintenant la fiabilité et l'excellence du service que ses clients attendent', commente Deepak Mathur, président de Media Vertical chez SES.
SES étend son partenariat avec Telekom Srbija
Publié le 11/09/2025 à 10:16
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager