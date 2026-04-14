SES a annoncé une étape importante pour l'installation de son antenne multi-orbite avec Boeing.

Cette installation permettra aux compagnies aériennes de recevoir de nouveaux avions avec l'antenne multi-orbite embarqué.

Boeing installera le réseau matériel SES en cabine sur les avions pendant la production en usine. Boeing gérera également la coordination de l'installation des équipements externes. L'offre initiale sera sur le Boeing 737, suivi des avions 787.

Conçu pour fonctionner à la fois sur des constellations de satellites en orbite terrestre basse (LEO) et géostationnaire (GEO), le système de SES permet une couverture mondiale, une redondance et des performances à faible latence.

" Nous sommes en bonne voie pour une offre complète d'ajustement en ligne, offrant aux compagnies aériennes un chemin sans faille pour sélectionner et installer la solution d'antenne à réseau électronique dirigé multi-orbites (ESA) lors de la production en usine d'avions. " a déclaré Mike DeMarco, président de la mobilité chez SES.

" Notre collaboration avec SES reflète l'engagement de Boeing à offrir une connectivité avancée et fiable à nos clients compagnies aériennes ", a déclaré Destry Lucas, directeur de la connectivité aérienne chez Boeing.