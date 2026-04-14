SES a annoncé une étape importante pour l'installation de son antenne multi-orbite avec Boeing.
Cette installation permettra aux compagnies aériennes de recevoir de nouveaux avions avec l'antenne multi-orbite embarqué.
Boeing installera le réseau matériel SES en cabine sur les avions pendant la production en usine. Boeing gérera également la coordination de l'installation des équipements externes. L'offre initiale sera sur le Boeing 737, suivi des avions 787.
Conçu pour fonctionner à la fois sur des constellations de satellites en orbite terrestre basse (LEO) et géostationnaire (GEO), le système de SES permet une couverture mondiale, une redondance et des performances à faible latence.
" Nous sommes en bonne voie pour une offre complète d'ajustement en ligne, offrant aux compagnies aériennes un chemin sans faille pour sélectionner et installer la solution d'antenne à réseau électronique dirigé multi-orbites (ESA) lors de la production en usine d'avions. " a déclaré Mike DeMarco, président de la mobilité chez SES.
" Notre collaboration avec SES reflète l'engagement de Boeing à offrir une connectivité avancée et fiable à nos clients compagnies aériennes ", a déclaré Destry Lucas, directeur de la connectivité aérienne chez Boeing.
SES S.A. a une vision audacieuse pour fournir des expériences étonnantes partout dans le monde en distribuant du contenu vidéo de la plus haute qualité et en fournissant une connectivité transparente dans le monde entier. En tant que leader dans les solutions de connectivité de contenu mondial, SES S.A. exploite la seule constellation de satellites multi-orbites au monde présentant une combinaison unique de couverture mondiale et de haute performance, y compris le système O3b en orbite terrestre moyenne à faible latence, qui a fait ses preuves sur le marché. En exploitant un réseau vaste et intelligent basé sur le cloud, SES S.A. est en mesure de fournir des solutions de connectivité de haute qualité partout sur terre, en mer ou dans les airs, et est un partenaire de confiance pour les principales entreprises de télécommunications, les opérateurs de réseaux mobiles, les gouvernements, les fournisseurs de services de connectivité et de cloud, les diffuseurs, les opérateurs de plateformes vidéo et les propriétaires de contenu.
Le réseau vidéo de SES S.A. transporte près de 10 900 chaînes et a une portée inégalée de plus de 700 millions de foyers, offrant des services média gérés pour des contenus linéaires et non linéaires.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.