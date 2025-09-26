SES : nomination de Joseph Cohen au sein du conseil d'administration
Publié le 26/09/2025 à 09:15
Avant d'occuper le poste de cofondateur et associé de Trilantic Europe, Joseph Cohen a passé plus de deux décennies chez Lehman Brothers, où il a notamment été codirecteur européen de Lehman Brothers Merchant Banking et membre du comité opérationnel européen de la division Gestion des investissements.
Kaj-Erik Relander a décidé de se retirer du conseil d'administration de SES.
Frank Esser, président du conseil d'administration de SES, a déclaré : ' Sa vaste expérience dans le domaine du capital-investissement, de la finance d'entreprise et des marchés de capitaux sera déterminante alors que nous continuons à renforcer notre gouvernance et à stimuler la croissance à long terme de SES. '