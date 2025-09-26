SES a annoncé la nomination de Joseph Cohen, cofondateur et associé de Trilantic Europe, au sein de son conseil d'administration, avec effet immédiat.

Avant d'occuper le poste de cofondateur et associé de Trilantic Europe, Joseph Cohen a passé plus de deux décennies chez Lehman Brothers, où il a notamment été codirecteur européen de Lehman Brothers Merchant Banking et membre du comité opérationnel européen de la division Gestion des investissements.

Kaj-Erik Relander a décidé de se retirer du conseil d'administration de SES.

Frank Esser, président du conseil d'administration de SES, a déclaré : ' Sa vaste expérience dans le domaine du capital-investissement, de la finance d'entreprise et des marchés de capitaux sera déterminante alors que nous continuons à renforcer notre gouvernance et à stimuler la croissance à long terme de SES. '