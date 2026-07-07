SES remporte un accord-cadre auprès de l'U.S. Space Force
L'opérateur de satellites SES indique que sa filiale SES Space & Defense a remporté un accord-cadre d'achat d'une durée de cinq ans auprès du Space Systems Command de l'U.S. Space Force afin de fournir des services satellitaires gérés, fiables et sécurisés.
Selon le groupe luxembourgeois, cet accord permet au département de la Défense des États-Unis (DoD) de commander rapidement une connectivité mondiale en bande Ku, garantissant ainsi aux utilisateurs de rester connectés et protégés, même dans les zones les plus reculées du globe.
Dans le cadre de cet accord, le service satellitaire FlexMove assure la connectivité, que l'utilisateur soit en déplacement ou à l'arrêt, y compris dans des zones isolées dépourvues d'antennes-relais ou de couverture mobile.
L'accord comprend également FlexGovSecure, un service axé sur la sécurité qui utilise la technologie TRANSEC, laquelle dissimule les signaux afin de prévenir le pistage et le piratage, ainsi que FlexAir, un service destiné aux aéronefs, développé en collaboration avec Satcom Direct Government (SDG).
"Les services gérés tels que la gamme Flex offrent un accès à des capacités SATCOM avancées, sans les coûts ni la complexité liés à la maintenance d'une infrastructure propriétaire", met en avant David Broadbent, CEO de SES Space & Defense.
SES S.A. a une vision audacieuse pour fournir des expériences étonnantes partout dans le monde en distribuant du contenu vidéo de la plus haute qualité et en fournissant une connectivité transparente dans le monde entier. En tant que leader dans les solutions de connectivité de contenu mondial, SES S.A. exploite la seule constellation de satellites multi-orbites au monde présentant une combinaison unique de couverture mondiale et de haute performance, y compris le système O3b en orbite terrestre moyenne à faible latence, qui a fait ses preuves sur le marché. En exploitant un réseau vaste et intelligent basé sur le cloud, SES S.A. est en mesure de fournir des solutions de connectivité de haute qualité partout sur terre, en mer ou dans les airs, et est un partenaire de confiance pour les principales entreprises de télécommunications, les opérateurs de réseaux mobiles, les gouvernements, les fournisseurs de services de connectivité et de cloud, les diffuseurs, les opérateurs de plateformes vidéo et les propriétaires de contenu.
Le réseau vidéo de SES S.A. transporte près de 10 900 chaînes et a une portée inégalée de plus de 700 millions de foyers, offrant des services média gérés pour des contenus linéaires et non linéaires.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.