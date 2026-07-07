SES remporte un accord-cadre auprès de l'U.S. Space Force

L'opérateur de satellites SES indique que sa filiale SES Space & Defense a remporté un accord-cadre d'achat d'une durée de cinq ans auprès du Space Systems Command de l'U.S. Space Force afin de fournir des services satellitaires gérés, fiables et sécurisés.

Selon le groupe luxembourgeois, cet accord permet au département de la Défense des États-Unis (DoD) de commander rapidement une connectivité mondiale en bande Ku, garantissant ainsi aux utilisateurs de rester connectés et protégés, même dans les zones les plus reculées du globe.



Dans le cadre de cet accord, le service satellitaire FlexMove assure la connectivité, que l'utilisateur soit en déplacement ou à l'arrêt, y compris dans des zones isolées dépourvues d'antennes-relais ou de couverture mobile.



L'accord comprend également FlexGovSecure, un service axé sur la sécurité qui utilise la technologie TRANSEC, laquelle dissimule les signaux afin de prévenir le pistage et le piratage, ainsi que FlexAir, un service destiné aux aéronefs, développé en collaboration avec Satcom Direct Government (SDG).



"Les services gérés tels que la gamme Flex offrent un accès à des capacités SATCOM avancées, sans les coûts ni la complexité liés à la maintenance d'une infrastructure propriétaire", met en avant David Broadbent, CEO de SES Space & Defense.