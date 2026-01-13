SES renouvelle son contrat avec les Forces de défense australiennes
L'opérateur de satellites SES fait part d'un nouvel accord, par lequel il fournira des communications satellitaires sécurisées et ininterrompues aux Forces de défense australiennes (ADF) pour un minimum de 16 ans grâce à un nouvel accord prolongé.
Dans ce cadre, il repositionnera le satellite IS-22 dans un nouveau slot orbital spécifié, poursuivant une mission qui est la pierre angulaire des communications militaires sécurisées de l'Australie depuis le lancement de l'IS-22 en 2012.
SES ajoute qu'il construira un segment terrestre dédié, incluant une installation d'antennes spécialement conçue sur le sol australien, "consolidant ainsi l'infrastructure nécessaire à des opérations fluides aujourd'hui et à l'avenir".
"N'ayant pas d'autre capacité ultra-haute fréquence comparable immédiatement disponible dans l'Indo-Pacifique, la poursuite du service via IS-22 positionne l'Australie pour maintenir un avantage crucial en communications", poursuit-il.
SES S.A. a une vision audacieuse pour fournir des expériences étonnantes partout dans le monde en distribuant du contenu vidéo de la plus haute qualité et en fournissant une connectivité transparente dans le monde entier. En tant que leader dans les solutions de connectivité de contenu mondial, SES S.A. exploite la seule constellation de satellites multi-orbites au monde présentant une combinaison unique de couverture mondiale et de haute performance, y compris le système O3b en orbite terrestre moyenne à faible latence, qui a fait ses preuves sur le marché. En exploitant un réseau vaste et intelligent basé sur le cloud, SES S.A. est en mesure de fournir des solutions de connectivité de haute qualité partout sur terre, en mer ou dans les airs, et est un partenaire de confiance pour les principales entreprises de télécommunications, les opérateurs de réseaux mobiles, les gouvernements, les fournisseurs de services de connectivité et de cloud, les diffuseurs, les opérateurs de plateformes vidéo et les propriétaires de contenu.
Le réseau vidéo de SES S.A. transporte plus de 6 300 chaînes et a une portée inégalée d'environ 362 millions de foyers, offrant des services média gérés pour des contenus linéaires et non linéaires.
