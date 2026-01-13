SES renouvelle son contrat avec les Forces de défense australiennes

L'opérateur de satellites SES fait part d'un nouvel accord, par lequel il fournira des communications satellitaires sécurisées et ininterrompues aux Forces de défense australiennes (ADF) pour un minimum de 16 ans grâce à un nouvel accord prolongé.

Dans ce cadre, il repositionnera le satellite IS-22 dans un nouveau slot orbital spécifié, poursuivant une mission qui est la pierre angulaire des communications militaires sécurisées de l'Australie depuis le lancement de l'IS-22 en 2012.



SES ajoute qu'il construira un segment terrestre dédié, incluant une installation d'antennes spécialement conçue sur le sol australien, "consolidant ainsi l'infrastructure nécessaire à des opérations fluides aujourd'hui et à l'avenir".



"N'ayant pas d'autre capacité ultra-haute fréquence comparable immédiatement disponible dans l'Indo-Pacifique, la poursuite du service via IS-22 positionne l'Australie pour maintenir un avantage crucial en communications", poursuit-il.