Dans un secteur du conseil largement sinistré, l'entreprise italienne de conseil en services numériques SeSa publiait hier des résultats semestriels qui confirment sa résilience et sa trajectoire de croissance.

Le marché ne s'en satisfait cependant pas, puisque SeSa, à l'instar de nombreuses autres petites et moyennes capitalisations européennes, reste boudée par les investisseurs et, vu sa taille et son flottant réduit, structurellement à l'écart des grands flux indiciels.

Toujours valorisé à hauteur de moins de la moitié de son chiffre d'affaires, les investisseurs lui reprochent aussi ses lacunes en matière de rentabilité : la marge opérationnelle du groupe reste en effet deux fois moindre que la moyenne du secteur, tandis que le rythme de croissance a ralenti en dépit d'un montant record investi en acquisitions.

La position financière de SeSa s'est aussi sensiblement dégradée, puisque cette stratégie de croissance externe replace l'entreprise en situation de dette nette - une première depuis presque quinze ans. Ceci contraste également avec d'autres acteurs du secteur du conseil, autofinancés et capitalisés de manière très conservatrice.

À SeSa donc de prouver qu'il peut intégrer ses acquisitions et assurer une création de valeur bien réelle grâce à sa stratégie de croissance externe, pour ne pas tomber par exemple dans un écueil semblable à celui de Capgemini. Voir à ce sujet Capgemini déçoit les analystes de Zonebourse.

À la vue de son actionnariat, il y a matière à penser que l'entreprise italienne ne perdra pas le sens des priorité : le concert des dirigeants-fondateurs épaulés de la société d'investissement Tamburi Partners contrôlent en effet toujours plus de la moitié du capital et des droits de vote.

