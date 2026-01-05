SGS annonce l'acquisition de Panacea Infosec, une société indienne lui apportant plus de 90 professionnels hautement qualifiés en cybersécurité et servant des clients en Inde, aux Etats-Unis, au Moyen-Orient et en Afrique.
En intégrant Panacea Infosec, le groupe suisse de tests, d'inspection et de certification explique "renforcer sa position sur les marchés en rapide expansion de la sécurité des paiements et de l'assurance sécurité de l'information".
"Cette offre combinée améliorée aidera les clients à protéger les données sensibles, sécuriser les transactions et maintenir la conformité aux normes internationales, renforçant ainsi la confiance dans la transformation numérique", poursuit-il.
SGS ajoute viser au moins 200 millions de francs suisses de revenus supplémentaires issus de Digital Trust d'ici 2027 par rapport à 2023, soulignant l'importance stratégique de cette acquisition pour stimuler la croissance et l'innovation.
SGS SA est une société basée en Suisse qui fournit des services d'inspection, de vérification, d'essai et de certification. L'inspection comprend la vérification de l'état et du poids des marchandises échangées lors du transbordement, le contrôle de la qualité et de la quantité, et la conformité aux exigences réglementaires. Les services d'essai sont fournis par un réseau mondial d'installations d'essai et testent la qualité, la sécurité et la performance des produits par rapport aux normes de santé, de sécurité et de réglementation. Les services de certification confirment que les produits, les processus, les systèmes ou les services sont conformes aux normes et réglementations nationales ou internationales ou aux normes définies par le client. La vérification vise à s'assurer que les produits et les services sont conformes aux normes mondiales et aux réglementations locales. En outre, la société propose des services de formation par l'intermédiaire de la SGS Academy.
