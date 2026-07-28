Shein révèle une enquête de la FTC avant son introduction en Bourse à Hong Kong
Shein a confirmé que ses activités aux Etats-Unis font l'objet d'une enquête de la Federal Trade Commission, une procédure révélée dans les documents liés à son projet d'introduction en Bourse à Hong Kong et susceptible d'avoir des conséquences financières importantes.
Shein a indiqué dans ses documents d'introduction en Bourse à Hong Kong que ses activités américaines étaient visées par une enquête de la Federal Trade Commission (FTC), sans en préciser l'objet. Le groupe affirme coopérer avec l'autorité américaine et indique qu'un règlement amiable reste possible, tout en soulignant qu'il ne peut ni anticiper l'issue de la procédure ni son calendrier. L'entreprise prévient que cette enquête pourrait entraîner le versement de montants significatifs et avoir un impact défavorable sur sa situation financière et ses résultats.
La FTC est chargée de protéger les consommateurs contre les pratiques commerciales trompeuses ou déloyales. Elle enquête notamment sur les frais cachés, les prix trompeurs, les politiques de remboursement, la protection des données personnelles et les "dark patterns", des techniques de conception destinées à influencer le comportement des consommateurs. Shein utilise notamment des comptes à rebours, des ventes flash et des mécanismes promotionnels ludiques, des pratiques qui figurent parmi les exemples régulièrement cités par l'autorité.
Cette révélation intervient alors que Shein poursuit son projet d'introduction en Bourse à Hong Kong, après avoir renoncé à une cotation aux Etats-Unis puis à Londres en raison d'une forte opposition politique. L'opération a récemment obtenu les autorisations nécessaires, mais la date de début des échanges n'a pas encore été communiquée.
PDD Holdings Inc. est spécialisé dans l'exploitation d'une plate-forme mobile de commerce électronique en Chine. Le groupe propose notamment des vêtements, des chaussures, des accessoires, des produits de puériculture, des produits frais agricoles, des produits alimentaires, des produits électroniques grand public, des mobiliers, des articles ménagers, des produits cosmétiques, des produits de soins personnels, des articles de sport et de remise en forme et des accessoires automobiles. Le CA par type de revenus se répartit comme suit :
- revenus issus des services de marketing en ligne (50,3%) ;
- revenus issus des commissions de transactions (49,7%).
A fin 2024, le groupe compte 15,8 millions de commerçants actifs.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.