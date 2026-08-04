Le géant de la mode éphémère en ligne prévoit de lancer son introduction en bourse dès la mi-août, avec un objectif de valorisation nettement inférieur à ses sommets de 2022, selon les informations obtenues par Reuters.

Shein vise une valorisation comprise entre 30 et 40 MdsUSD dans le cadre de son introduction en bourse à Hong Kong, qu'il pourrait lancer entre le milieu et la fin du mois d'août. La société a débuté la semaine dernière ses réunions de pré-commercialisation avec les investisseurs, ont indiqué trois sources ayant requis l'anonymat en raison de la confidentialité du projet.

Cet objectif de valorisation, non divulgué jusqu'à présent, représenterait une décote importante par rapport aux 98,2 MdsUSD atteints en 2022. Il marque également un net repli face aux 64 MdsUSD valorisés lors des levées de fonds privées de 2023 et d'avril 2024, reflet de l'accumulation des difficultés commerciales rencontrées par le groupe.

La valorisation finale de l'opération, tout comme son calendrier de lancement, ne sont toutefois pas encore arrêtés. Les deux paramètres restent susceptibles d'évoluer en fonction des retours recueillis auprès des investisseurs lors des réunions en cours, ont précisé les sources.