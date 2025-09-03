Shell abandonne son projet de bioraffinerie à Rotterdam

Shell a annoncé mercredi avoir renoncé à reprendre son projet de construction d'une bioraffinerie à Rotterdam en raison d'une compétitivité jugée insuffisante.



Dans un communiqué, le groupe énergétique explique avoir décidé de ne pas poursuivre le chantier, qui avait été lancé en 2022, à la suite d'une évaluation commerciale et technique approfondie visant à réexaminer son potentiel.



'En analysant les dynamiques du marché et les coûts liés à l'achèvement du projet, il est devenu clair que celui-ci ne serait pas suffisamment compétitif pour répondre aux besoins de nos clients en matière de produits abordables et à faible émission de carbone', souligne Machteld de Haan, la présidente de sa division aval, énergies renouvelables et solutions énergétiques.



'C'est une décision difficile à prendre, mais nécessaire, car nous devons concentrer nos investissements sur les projets qui répondent à la fois aux attentes de nos clients et aux exigences de rentabilité pour nos actionnaires', a-t-elle justifié.



Si le géant pétrolier assure rester convaincu du rôle que les technologies à bas carbone, notamment les biocarburants, sont appelées à jouer dans le système énergétique de demain, Shell dit actuellement se focaliser sur le carburant d'aviation durable (SAF).



Sur les exercices 2023 et 2024, le groupe a investi autour de huit milliards de dollars dans des projets allant du captage et du stockage du carbone (CCS) à l'hydrogène, en passant par les carburants bas carbone.

