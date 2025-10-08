Bank of America réaffirme sa recommandation 'achat' sur Shell avec un objectif de cours porté de 3100 à 3200 pence, dans le sillage d'un relèvement de près de 5% de son attente de profit ajusté pour le troisième trimestre, à un niveau supérieur de 15% au consensus.
A l'approche de sa publication le 30 octobre, le broker anticipe un troisième trimestre 2025 'meilleur que le deuxième dans le négoce, le marketing, le raffinage, les renouvelables, la production et le corporate, indiquant d'autres améliorations de consensus'.
Aussi, Bank of America considère toujours Shell comme valeur favorite parmi les grandes compagnies pétrolières, jugeant qu'elle 'domine ses pairs avec une résilience inégalée en matière de flux de trésorerie'.
Shell plc est spécialisé dans la production et la distribution de pétrole et de gaz naturel. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage de pétrole brut (32%) : détention, à fin 2024, de 8 raffineries dans le monde. En outre, Shell plc développe une activité de fabrication de produits chimiques et pétrochimiques (oléfines, produits aromatiques, solvants, éthylènes, propylènes, phénols, additifs, etc.) ;
- distribution de produits pétroliers (42,2%) : exploitation d'un réseau de plus de 44 000 stations-services dans le monde ;
- production de gaz naturel liquéfié (13,1%) ;
- production d'électricité à partir de sources renouvelables (10,3%) ;
- exploration et production de pétrole brut et de gaz naturel (2,3%) ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (9,9%), Europe (22,6%), Asie-Océanie-Afrique (34,6%), Etats-Unis (22,9%) et Amérique (10%).
