Shell : Berenberg reste à achat après les résultats

Publié le 04/08/2025 à 10:04 Zonebourse.com

Berenberg réaffirme sa recommandation 'achat' sur Shell ainsi que ses objectifs de cours de 3.000 pence et 35 euros sur les actions B et A respectivement, jugeant que 'le FCF et les retours aux actionnaires restent attractifs, et la valorisation n'est pas exagérée'.



Le broker souligne que la compagnie énergétique anglo-néerlandaise a dévoilé de solides résultats pour le deuxième trimestre 2025 la semaine passée, dépassant les estimations de bénéfice net ajusté de 14% et celles de CFFO de 4%.



'La direction reste concentrée sur la simplification et les changements de coûts structurels dans l'ensemble de l'entreprise, mettant en évidence 2,4 milliards de dollars d'améliorations non liées aux ventes d'actifs depuis 2022', précise-t-il.



Berenberg abaisse néanmoins ses estimations de BPA de 3% et 4% pour 2025 et 2026 respectivement, principalement en raison de la réduction des bénéfices attendus dans la division gaz intégré après une période de profits exceptionnels.