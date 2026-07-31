Shell annonce avoir conclu un accord pour céder sa filiale détenue à 100%, BG Cyprus Ltd., à MOL Group pour un montant pouvant atteindre 720 MUSD, sous réserve d'ajustements habituels et de paiements conditionnés à certaines étapes du projet.
BG Cyprus détient une participation de 35%, sans rôle d'opérateur, dans le bloc offshore 12 à Chypre, qui comprend le gisement gazier Aphrodite en Méditerranée orientale. La totalité du gaz produit devrait être vendue à Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS), la société publique égyptienne en charge du gaz naturel.
Cederic Cremers, président de l'activité Gaz intégré de Shell, précise que cette cession s'inscrit dans une politique de discipline en matière d'allocation du capital et de recentrage sur les actifs renforçant sa chaîne de valeur intégrée dans le gaz naturel liquéfié (GNL).
La finalisation de la transaction est attendue début 2027, sous réserve des autorisations réglementaires et des conditions de clôture habituelles.
En attendant, peu avant 10h, le titre Shell avançait de 1,5% à Londres.
Shell plc est spécialisé dans la production et la distribution de pétrole et de gaz naturel. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution de produits pétroliers (41,9%) : exploitation d'un réseau de 42 724 stations-services dans le monde ;
- raffinage de pétrole brut (28,9%) : détention, à fin 2025, de 7 raffineries dans le monde. En outre, Shell plc développe une activité de fabrication de produits chimiques et pétrochimiques (oléfines, produits aromatiques, solvants, éthylènes, propylènes, phénols, additifs, etc.) ;
- production de gaz naturel liquéfié (14,4%) ;
- production d'électricité à partir de sources renouvelables (12,9%) ;
- exploration et production de pétrole brut et de gaz naturel (1,9%) ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (10,8%), Europe (23,7%), Asie-Océanie-Afrique (34%), Etats-Unis (21,6%) et Amérique (9,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.