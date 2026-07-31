Shell cède sa participation dans le gisement gazier Aphrodite

Le groupe pétrolier poursuit l'optimisation de son portefeuille en monétisant sa participation dans un projet gazier offshore au large de Chypre.

Shell annonce avoir conclu un accord pour céder sa filiale détenue à 100%, BG Cyprus Ltd., à MOL Group pour un montant pouvant atteindre 720 MUSD, sous réserve d'ajustements habituels et de paiements conditionnés à certaines étapes du projet.



BG Cyprus détient une participation de 35%, sans rôle d'opérateur, dans le bloc offshore 12 à Chypre, qui comprend le gisement gazier Aphrodite en Méditerranée orientale. La totalité du gaz produit devrait être vendue à Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS), la société publique égyptienne en charge du gaz naturel.



Cederic Cremers, président de l'activité Gaz intégré de Shell, précise que cette cession s'inscrit dans une politique de discipline en matière d'allocation du capital et de recentrage sur les actifs renforçant sa chaîne de valeur intégrée dans le gaz naturel liquéfié (GNL).



La finalisation de la transaction est attendue début 2027, sous réserve des autorisations réglementaires et des conditions de clôture habituelles.



En attendant, peu avant 10h, le titre Shell avançait de 1,5% à Londres.

