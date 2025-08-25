TotalEnergies, Equinor et Shell annoncent que les premiers volumes de CO2 ont été transportés par navire depuis l'usine de ciment de Heidelberg Materials à Brevik, en Norvège, jusque dans les installations de Northern Lights à Øygarden.
Les trois partenaires de Northern Lights, premier projet commercial de transport et de stockage de CO2 au monde, ont ensuite été injectés à 2.600 mètres sous le fond marin, dans les infrastructures de stockage situées à 100 km au large de la côte ouest de la Norvège.
La première phase du projet, d'une capacité de 1,5 Mt CO2/an, a été entièrement réservée par des clients. La décision finale d'investissement de la seconde phase, annoncée en mars dernier, doit porter la capacité du projet à plus de 5 Mt CO2/an à partir de 2028.
