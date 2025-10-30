Shell dévoile des résultats meilleurs que prévu, mais n'impressionne pas

Shell a fait état jeudi d'un repli moins marqué que prévu de son bénéfice trimestriel, même si le géant pétrolier anglo-néerlandais a subi, à l'instar de son concurrent français TotalEnergies, l'impact de la baisse des prix de l'énergie.



Le résultat ajusté du 3ème trimestre s'est replié à 5,4 milliards de dollars, contre six milliards un an plus tôt, une performance toutefois supérieure aux attentes des analystes, qui escomptaient en moyenne un profit de 5,1 milliards de dollars.



Autre point positif, la dette nette du groupe a reculé à 41,2 milliards de dollars, à comparer à 43,2 milliards à la fin du mois de juin.



Certains professionnels jugent toutefois la publication du géant anglo-néerldandais sans éclat, à commencer par les équipes du courtier canadien RBC.



'Il fut un temps où Shell surprenait chaque trimestre avec des performances supérieures ou inférieures de 30% aux prévisions du consensus', rappelle le broker.



'Cette époque semble révolue. La major dévoile aujourd'hui des résultats prudemment prévisibles: des bénéfices et une génération de cash légèrement supérieurs aux attentes, soutenus par des indicateurs opérationnels solides', souligne RBC.



D'autres évoquent, au contraire, une publication plutôt encourageante.



'Les marchés se montreront rassurés par le fait que le groupe poursuivre ses rachats d'actions avec une nouvelle enveloppe trimestrielle de 3,5 milliards de dollars', se félicite ING.



'Nous apprécions la bonne résistance de la génération de cash en dépit de la chute des cours des matières premières', indique par ailleirs la banque néerlandaise.



Le flux de trésorerie opérationnel (CFFO) ressort ainsi à 12,2 milliards de dollars à l'issue du troisième trimestre, contre 14,7 milliards un an auparavant.



Suite à cette publication, le titre Shell cédait autour de 0,5% jeudi matin à la Bourse de Londres, une évolution en ligne avec celle de l'indice britannique FTSE 100.

