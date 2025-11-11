Shell dévoile une 'avancée majeure' dans le refroidissement des véhicules électriques

Shell annonce avoir validé avec succès une innovation de conception pour véhicules électriques à batterie (BEV), grâce à son fluide thermique EV-Plus à technologie PurePlus. Ce dernier permet de refroidir l'ensemble du groupe motopropulseur électrique via un seul circuit et un seul fluide, simplifiant ainsi l'architecture et réduisant poids, coûts et complexité.



Développée avec HORIBA MIRA, cette solution assure un contrôle thermique optimal, 'du froid arctique à la chaleur saharienne'. Jason Wong, vice-président exécutif de Shell Lubricants, souligne que cette technologie 'soutient la réduction du coût et de la complexité de conception et de fabrication des BEV'.



Le fluide EV-Plus, à base d'huile issue du gaz naturel, peut remplacer les liquides de refroidissement classiques et autorise une recharge de 10% à 80% en moins de 10 minutes.



Selon Robert Mainwaring, ingénieur en chef du projet, il s'agit 'd'un changement de paradigme', capable de gérer la chaleur de tous les composants électriques avec un seul fluide.