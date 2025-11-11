Shell annonce avoir validé avec succès une innovation de conception pour véhicules électriques à batterie (BEV), grâce à son fluide thermique EV-Plus à technologie PurePlus. Ce dernier permet de refroidir l'ensemble du groupe motopropulseur électrique via un seul circuit et un seul fluide, simplifiant ainsi l'architecture et réduisant poids, coûts et complexité.
Développée avec HORIBA MIRA, cette solution assure un contrôle thermique optimal, 'du froid arctique à la chaleur saharienne'. Jason Wong, vice-président exécutif de Shell Lubricants, souligne que cette technologie 'soutient la réduction du coût et de la complexité de conception et de fabrication des BEV'.
Le fluide EV-Plus, à base d'huile issue du gaz naturel, peut remplacer les liquides de refroidissement classiques et autorise une recharge de 10% à 80% en moins de 10 minutes.
Selon Robert Mainwaring, ingénieur en chef du projet, il s'agit 'd'un changement de paradigme', capable de gérer la chaleur de tous les composants électriques avec un seul fluide.
Shell plc est spécialisé dans la production et la distribution de pétrole et de gaz naturel. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage de pétrole brut (32%) : détention, à fin 2024, de 8 raffineries dans le monde. En outre, Shell plc développe une activité de fabrication de produits chimiques et pétrochimiques (oléfines, produits aromatiques, solvants, éthylènes, propylènes, phénols, additifs, etc.) ;
- distribution de produits pétroliers (42,2%) : exploitation d'un réseau de plus de 44 000 stations-services dans le monde ;
- production de gaz naturel liquéfié (13,1%) ;
- production d'électricité à partir de sources renouvelables (10,3%) ;
- exploration et production de pétrole brut et de gaz naturel (2,3%) ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (9,9%), Europe (22,6%), Asie-Océanie-Afrique (34,6%), Etats-Unis (22,9%) et Amérique (10%).
