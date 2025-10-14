Shell annonce, via sa filiale Shell Nigeria Exploration and Production Company (SNEPCo) et son partenaire Sunlink Energies, la décision finale d'investissement pour le projet gazier HI, situé en mer au large du Nigeria.
À son pic, le champ fournira près de 10 millions de m3 standard de gaz par jour (environ 60 000 barils équivalent pétrole) à Nigeria LNG, dont Shell détient 25,6%.
L'entrée en production est attendue avant la fin de la décennie. Peter Costello, président de Shell Upstream, indique que ce projet témoigne de l'engagement durable de Shell au Nigeria et qu'il soutiendra aussil'objectif de Shell d'augmenter ses volumes mondiaux de GNL de 4 à 5% par an jusqu'en 2030.
Découvert en 1985, le champ HI recèle environ 285 millions de barils équivalent pétrole récupérables, précise Shell.
Shell plc est spécialisé dans la production et la distribution de pétrole et de gaz naturel. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage de pétrole brut (32%) : détention, à fin 2024, de 8 raffineries dans le monde. En outre, Shell plc développe une activité de fabrication de produits chimiques et pétrochimiques (oléfines, produits aromatiques, solvants, éthylènes, propylènes, phénols, additifs, etc.) ;
- distribution de produits pétroliers (42,2%) : exploitation d'un réseau de plus de 44 000 stations-services dans le monde ;
- production de gaz naturel liquéfié (13,1%) ;
- production d'électricité à partir de sources renouvelables (10,3%) ;
- exploration et production de pétrole brut et de gaz naturel (2,3%) ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (9,9%), Europe (22,6%), Asie-Océanie-Afrique (34,6%), Etats-Unis (22,9%) et Amérique (10%).
