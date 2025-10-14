Shell annonce, via sa filiale Shell Nigeria Exploration and Production Company (SNEPCo) et son partenaire Sunlink Energies, la décision finale d'investissement pour le projet gazier HI, situé en mer au large du Nigeria.

À son pic, le champ fournira près de 10 millions de m3 standard de gaz par jour (environ 60 000 barils équivalent pétrole) à Nigeria LNG, dont Shell détient 25,6%.

L'entrée en production est attendue avant la fin de la décennie. Peter Costello, président de Shell Upstream, indique que ce projet témoigne de l'engagement durable de Shell au Nigeria et qu'il soutiendra aussil'objectif de Shell d'augmenter ses volumes mondiaux de GNL de 4 à 5% par an jusqu'en 2030.

Découvert en 1985, le champ HI recèle environ 285 millions de barils équivalent pétrole récupérables, précise Shell.