Shell prévoit une perte dans la chimie au 4ème trimestre, le titre se replie

Shell perd plus de 2% jeudi matin à la Bourse de Londres après avoir déclaré envisager d'essuyer une perte dans ses activités de chimie au quatrième trimestre, une annonce inattendue à laquelle viennent s'ajouter des performances globalement décevantes dans ses autres métiers.

Dans son traditionnel point d'activité trimestriel diffusé dans la matinée, la compagnie énergétique explique que le résultat de sa division de produits chimiques pourrait se situer "en-dessous de son point d'équilibre" au quatrième trimestre en raison d'un ajustement pour impôts différé relatif à une coentreprise dans le secteur.



A titre de comparaison, le consensus de marché prévoyait un bénéfice de l'ordre de 500 millions de dollars sur le trimestre.



Les analystes jugeaient cependant que le groupe a également connu une fin d'année difficile dans ses autres branches, notamment en raison de la baisse des cours du pétrole.



Dans l'amont, Shell indique qu'il prévoit de produire entre 1,84 et 1,94 million de barils équivalent pétrole par jour sur le trimestre écoulé, alors qu'il prévoyait précédemment un intervalle plus large, allant de 1,77 à 1,97 million.



Les analystes de RBC visaient de leur côté un chiffre de l'ordre de 1,92 million.



Sa marge de raffinage est, elle, attendue à 14 dollars le baril au 4ème trimestre, contre 11,6 dollars au trimestre précédent, mais celle de la chimie est anticipée à 140 dollars la tonne, contre 160 dollars au 3ème trimestre, alors que RBC prévoyait 150 dollars.



"Au vu des commentaires faits par l'équipe de direction lors de la publication des résultats du 3ème trimestre sur les charges supplémentaires à attendre à la fin de l'année, nous anticipions déjà un trimestre relativement faible, mais il semble que ce soit encore pire que prévu", réagissent ce matin les analystes de RBC.



Suite à ces chiffres, la banque canadienne dit s'attendre à une révision à la baisse des estimations établies par le marché au titre du 4ème trimestre, et donc pour l'ensemble de l'exercice 2025.



Shell prévoit de présenter ses résultats annuels 2025 le 5 février prochain.



"Les investisseurs vont les suivre de près afin de voir si la perspective d'une poursuite du repli des prix du pétrole est susceptible de peser sur les projets futurs et sur la génération de flux de trésorerie", commente Panmure Liberum.



"Nous pensons que Shell devrait s'en sortir avec un pétrole à 60 dollars, et que le remboursement de la dette et la couverture du dividende ne devraient pas être affectés. En revanche, si les prix du pétrole restent durablement bas, les rachats d'actions pourraient bien devoir être réduits", avertit la société de Bourse britannique.



Autour de 11h00, l'action Shell perdait 2,4% et signait l'une des plus forts reculs d'un FTSE 100 en baisse de 0,3%, entraînant à la baisse l'indice sectoriel européen, STOXX® Europe 600 Oil & Gas, en repli de 2,2%.