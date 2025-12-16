Shell a pris une décision finale d'investissement (FID) sur un projet de flux d'eau dans son champ de Kaikias dans le golfe d'Amérique.
L'eau sera injectée pour remplacer davantage de pétrole dans la formation du réservoir, qui alimente la production de la plateforme Ursa de Shell.
"Le déluge d'eau est une méthode de récupération secondaire où l'eau injectée déplace physiquement le pétrole déplacé vers des puits de production adjacents, tout en repressurisant le réservoir" explique le groupe.
La première injection est prévue en 2028 et devrait prolonger le cycle de production de l'Ursa de plusieurs années.
" Suite à notre décision d'augmenter notre participation dans Ursa plus tôt cette année, cet investissement supplémentaire continue de maximiser la valeur de l'actif ", a déclaré Peter Costello, président Upstream de Shell.
" Cela contribue également à notre objectif de maximiser la production à marge élevée et la longévité dans un bassin central pour maintenir la production de liquides. "
Shell plc est spécialisé dans la production et la distribution de pétrole et de gaz naturel. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage de pétrole brut (32%) : détention, à fin 2024, de 8 raffineries dans le monde. En outre, Shell plc développe une activité de fabrication de produits chimiques et pétrochimiques (oléfines, produits aromatiques, solvants, éthylènes, propylènes, phénols, additifs, etc.) ;
- distribution de produits pétroliers (42,2%) : exploitation d'un réseau de plus de 44 000 stations-services dans le monde ;
- production de gaz naturel liquéfié (13,1%) ;
- production d'électricité à partir de sources renouvelables (10,3%) ;
- exploration et production de pétrole brut et de gaz naturel (2,3%) ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (9,9%), Europe (22,6%), Asie-Océanie-Afrique (34,6%), Etats-Unis (22,9%) et Amérique (10%).
