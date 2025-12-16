Shell réalise un investissement dans son champ de Kaikias

Shell a pris une décision finale d'investissement (FID) sur un projet de flux d'eau dans son champ de Kaikias dans le golfe d'Amérique.



L'eau sera injectée pour remplacer davantage de pétrole dans la formation du réservoir, qui alimente la production de la plateforme Ursa de Shell.



"Le déluge d'eau est une méthode de récupération secondaire où l'eau injectée déplace physiquement le pétrole déplacé vers des puits de production adjacents, tout en repressurisant le réservoir" explique le groupe.



La première injection est prévue en 2028 et devrait prolonger le cycle de production de l'Ursa de plusieurs années.



" Suite à notre décision d'augmenter notre participation dans Ursa plus tôt cette année, cet investissement supplémentaire continue de maximiser la valeur de l'actif ", a déclaré Peter Costello, président Upstream de Shell.



" Cela contribue également à notre objectif de maximiser la production à marge élevée et la longévité dans un bassin central pour maintenir la production de liquides. "