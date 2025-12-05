Shell recule à Amsterdam, plombé par une dégradation d'analyste

L'action Shell s'inscrit en net repli vendredi à la Bourse d'Amsterdam, pénalisée par un abaissement de recommandation des analystes de BofA qui ne sont plus acheteurs sur la valeur.



Peu avant 16h00, le cours du groupe pétrolier et gazier reculait de 1,4%, accusant la deuxième plus forte baisse de l'indice AEX.



Les analystes de BofA ont abaissé aujourd'hui leur recommandation sur le titre, passant à "neutre" contre "achat" précédemment avec un objectif de cours réduit dans le même temps de 3 200 à 3100 pence.



Dans une étude consacrée au secteur européen de l'énergie, la banque américaine estime que le potentiel de hausse restera limitée tant que les investisseurs ne disposeront pas de davantage de visibilité sur la manière dont le groupe compte utiliser sa solidité financière.



Si Shell devrait demeurer l'entreprise générant le plus de cash au sein du secteur grâce à ses coûts de production de pétrole bien plus bas que ceux de ses concurrents, le groupe est aussi un acteur majeur du gaz naturel liquéfié (GNL) dans le monde, ce qui lui donne un avantage pour profiter de la hausse possible des prix du gaz en Europe et en Asie, souligne BofA.



La compagnie anglo-néerlandaise reste par ailleurs prudente en ce qui concerne ses dépenses d'investissement, ce qui lui permet de disposer d'une très grosse capacité financière avec peu de dette en comparaison de ses moyens disponibles, mais les investisseurs veulent maintenant savoir comment Shell va utiliser cette manne, notamment en ce qui concerne sa stratégie de croissance externe, conclut l'établissement.