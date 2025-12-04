Shell annonce que sa filiale Shell Brasil Petroleo Ltda. a accru sa participation dans les projets pétroliers pré-sel (soit une série de gisements d'hydrocarbures situés sous d'épais dépôts de sel) d'Atapu et de Mero, situés dans le bassin de Santos, au large du Brésil.

À la suite d'une enchère organisée par Pré-Sal Petroleo, la société a acquis 26,76% de l'Atapu Open Acreage (soit 0,95% de l'unité) et 20% du Mero Open Acreage (soit 3,5% de l'unité).

Cette opération, réalisée aux côtés de Petrobras, porte la participation de Shell Brasil de 16,663% à 16,917% dans Atapu et de 19,3% à 20% dans Mero.

Shell gagne près de 0,4% à Amsterdam à 17h20 dans un marché globalement stable.