Shell annonce que sa filiale Shell Brasil Petroleo Ltda. a accru sa participation dans les projets pétroliers pré-sel (soit une série de gisements d'hydrocarbures situés sous d'épais dépôts de sel) d'Atapu et de Mero, situés dans le bassin de Santos, au large du Brésil.
À la suite d'une enchère organisée par Pré-Sal Petroleo, la société a acquis 26,76% de l'Atapu Open Acreage (soit 0,95% de l'unité) et 20% du Mero Open Acreage (soit 3,5% de l'unité).
Cette opération, réalisée aux côtés de Petrobras, porte la participation de Shell Brasil de 16,663% à 16,917% dans Atapu et de 19,3% à 20% dans Mero.
Shell gagne près de 0,4% à Amsterdam à 17h20 dans un marché globalement stable.
Shell plc est spécialisé dans la production et la distribution de pétrole et de gaz naturel. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage de pétrole brut (32%) : détention, à fin 2024, de 8 raffineries dans le monde. En outre, Shell plc développe une activité de fabrication de produits chimiques et pétrochimiques (oléfines, produits aromatiques, solvants, éthylènes, propylènes, phénols, additifs, etc.) ;
- distribution de produits pétroliers (42,2%) : exploitation d'un réseau de plus de 44 000 stations-services dans le monde ;
- production de gaz naturel liquéfié (13,1%) ;
- production d'électricité à partir de sources renouvelables (10,3%) ;
- exploration et production de pétrole brut et de gaz naturel (2,3%) ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (9,9%), Europe (22,6%), Asie-Océanie-Afrique (34,6%), Etats-Unis (22,9%) et Amérique (10%).
