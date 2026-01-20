Shell resserre sa direction pour gagner en efficacité opérationnelle
Le géant de l'énergie poursuit la simplification de sa structure interne en intégrant ses divisions techniques directement au sein de ses branches d'activité, entraînant une réduction de la taille de son comité de direction.
Shell annonce l'achèvement d'une étape majeure de sa réorganisation visant à fusionner ses capacités techniques, jusqu'ici regroupées dans l'entité Projets et Technologie, avec ses unités opérationnelles. Cette décision stratégique a pour objectif de rapprocher l'expertise technique des centres de création de valeur et d'améliorer la compétitivité des coûts du groupe.
Dans ce contexte, Robin Mooldijk, actuel président de la division Projets et Technologie, quittera ses fonctions le 28 février 2026 après trente-cinq ans de carrière. À la suite de ce départ, le Comité Exécutif (CE) de la major pétrolière passera de neuf à huit membres.
Wael Sawan, le directeur général, souligne que Robin Mooldijk a "dirigé avec succès l'intégration de nos divisions techniques au sein de nos activités de Gaz Intégré, d'Amont (Upstream), d'Aval (Downstream) et d'Énergies Renouvelables, afin de positionner solidement Shell pour l'avenir".
Cette restructuration parachève un mouvement entamé par la fusion préalable des activités de raffinage et de chimie en une seule organisation de Produits Chimiques et Produits.
Shell plc est spécialisé dans la production et la distribution de pétrole et de gaz naturel. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage de pétrole brut (32%) : détention, à fin 2024, de 8 raffineries dans le monde. En outre, Shell plc développe une activité de fabrication de produits chimiques et pétrochimiques (oléfines, produits aromatiques, solvants, éthylènes, propylènes, phénols, additifs, etc.) ;
- distribution de produits pétroliers (42,2%) : exploitation d'un réseau de plus de 44 000 stations-services dans le monde ;
- production de gaz naturel liquéfié (13,1%) ;
- production d'électricité à partir de sources renouvelables (10,3%) ;
- exploration et production de pétrole brut et de gaz naturel (2,3%) ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (9,9%), Europe (22,6%), Asie-Océanie-Afrique (34,6%), Etats-Unis (22,9%) et Amérique (10%).
