Shell annonce avoir finalisé l'acquisition portant sa participation dans le contrat de partage de production OML 118 (OML 118 Production Sharing Contract) de 55% à 65%, via sa filiale Shell Nigeria Exploration and Production Company. L'opération s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à investir dans des actifs compétitifs afin de soutenir la production de liquides et la croissance de son portefeuille Upstream.
L'augmentation de participation découle de l'exercice par Nigerian Agip Exploration de ses droits de préemption, ramenant la part initialement visée par Shell de 12,5% à 10%.
Concrètement, l'actif, cédé par TotalEnergies (via sa filiale TotalEnergies EP Nigeria) a donc été repris par Shell Nigeria Exploration and Production Company (10%) et Nigerian Agip Exploration (2,5%) pour un montant total de 510 millions USD.
SNEPCo opère le champ Bonga aux côtés d'Esso Exploration and Production Nigeria (20%) et Nigerian Agip Exploration (15%), pour le compte de la Nigerian National Petroleum Company.
L'investissement contribue à l'objectif du groupe d'augmenter de 1% par an, d'ici 2030, sa production totale combinant Integrated Gas et Upstream, tout en soutenant un niveau de production de 1,4 million de barils par jour de liquides.
Le titre Shell gagnait près de 1% à Londres vers 9h40, dans un marché en hausse de 0,2%.
Shell plc est spécialisé dans la production et la distribution de pétrole et de gaz naturel. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage de pétrole brut (32%) : détention, à fin 2024, de 8 raffineries dans le monde. En outre, Shell plc développe une activité de fabrication de produits chimiques et pétrochimiques (oléfines, produits aromatiques, solvants, éthylènes, propylènes, phénols, additifs, etc.) ;
- distribution de produits pétroliers (42,2%) : exploitation d'un réseau de plus de 44 000 stations-services dans le monde ;
- production de gaz naturel liquéfié (13,1%) ;
- production d'électricité à partir de sources renouvelables (10,3%) ;
- exploration et production de pétrole brut et de gaz naturel (2,3%) ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (9,9%), Europe (22,6%), Asie-Océanie-Afrique (34,6%), Etats-Unis (22,9%) et Amérique (10%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.