Shell se renforce dans le champ offshore Bonga, au Nigeria

Shell annonce avoir finalisé l'acquisition portant sa participation dans le contrat de partage de production OML 118 (OML 118 Production Sharing Contract) de 55% à 65%, via sa filiale Shell Nigeria Exploration and Production Company. L'opération s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à investir dans des actifs compétitifs afin de soutenir la production de liquides et la croissance de son portefeuille Upstream.



L'augmentation de participation découle de l'exercice par Nigerian Agip Exploration de ses droits de préemption, ramenant la part initialement visée par Shell de 12,5% à 10%.



Concrètement, l'actif, cédé par TotalEnergies (via sa filiale TotalEnergies EP Nigeria) a donc été repris par Shell Nigeria Exploration and Production Company (10%) et Nigerian Agip Exploration (2,5%) pour un montant total de 510 millions USD.



SNEPCo opère le champ Bonga aux côtés d'Esso Exploration and Production Nigeria (20%) et Nigerian Agip Exploration (15%), pour le compte de la Nigerian National Petroleum Company.



L'investissement contribue à l'objectif du groupe d'augmenter de 1% par an, d'ici 2030, sa production totale combinant Integrated Gas et Upstream, tout en soutenant un niveau de production de 1,4 million de barils par jour de liquides.



Le titre Shell gagnait près de 1% à Londres vers 9h40, dans un marché en hausse de 0,2%.





