Shell annonce la signature de deux contrats d'achat d'électricité renouvelable (PPA) en Allemagne afin d'alimenter l'électrolyseur REFHYNE 2, en construction au parc Energy and Chemicals Park Rheinland, au sud de Cologne.
Le groupe captera environ un tiers de la production du parc éolien Nordsee One de 332 MW pendant 5 ans, ainsi que 75% de l'électricité d'un projet solaire de 230 MW auprès de Solarkraftwerk Halenbeck-Rohlsdorf dans le cadre d'un accord de 10 ans. Une partie de cette énergie alimentera l'électrolyseur de 100 MW dont la mise en service est prévue en 2027.
Ce dernier doit produire de l'hydrogène renouvelable pour contribuer à la décarbonisation des carburants et produits chimiques du site, réduisant aussi ses émissions Scope 1 et 2. Andy Beard, président de l'activité Hydrogène chez Shell, souligne que ces PPA illustrent la stratégie du groupe visant à 'livrer plus de valeur avec moins d'émissions'.
Le projet, soutenu par les dispositifs européens sur l'hydrogène renouvelable et financé en partie par le programme Horizon 2020, s'inscrit dans la montée en puissance du portefeuille hydrogène de Shell en Europe.
Shell plc est spécialisé dans la production et la distribution de pétrole et de gaz naturel. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage de pétrole brut (32%) : détention, à fin 2024, de 8 raffineries dans le monde. En outre, Shell plc développe une activité de fabrication de produits chimiques et pétrochimiques (oléfines, produits aromatiques, solvants, éthylènes, propylènes, phénols, additifs, etc.) ;
- distribution de produits pétroliers (42,2%) : exploitation d'un réseau de plus de 44 000 stations-services dans le monde ;
- production de gaz naturel liquéfié (13,1%) ;
- production d'électricité à partir de sources renouvelables (10,3%) ;
- exploration et production de pétrole brut et de gaz naturel (2,3%) ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (9,9%), Europe (22,6%), Asie-Océanie-Afrique (34,6%), Etats-Unis (22,9%) et Amérique (10%).
