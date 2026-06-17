Shenzhou International Group Holdings Limited est confronté à une réalité complexe : le fabricant croît rapidement, mais gagne moins sur chaque rouleau de tissu expédié. Le cours de son action, malmené, occulte pourtant une entreprise qui s'insère discrètement au cœur du plus grand boom de la consommation mondiale.

Le rapport d'activité du gouvernement chinois pour 2026 a imposé une refonte structurelle au secteur de l'habillement.

Le rapport érige la consommation intérieure au rang de priorité économique de premier plan, soutenue par des mesures d'aide plus explicites et vigoureuses que les années précédentes. Ce virage réglementaire intervient juste après que les ventes au détail totales de biens de consommation en Chine ont atteint environ 50 100 milliards de yuans chinois (CNY) en 2025, soit une hausse de 3,7 % sur un an, selon le Bureau national des statistiques (NBS). Il s'agit d'une croissance modeste. Ce niveau de référence bénéficie désormais d'un renforcement gouvernemental direct et directif pour stimuler ces chiffres.

Simultanément, un mandat ministériel conjoint, incluant des directives du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT), exige que les entreprises textiles numérisent plus de 70 % de leurs opérations de base d'ici 2027, condensant ainsi des années d'investissements technologiques prévus en quelques mois.

Pour les fabricants exploitant encore des lignes de production traditionnelles, cette échéance s'apparente à une extinction au ralenti. Pour Shenzhou International, fabricant de vêtements disposant de bases de production de tissus et de confection en Chine, au Cambodge et au Vietnam, cela signifie être pris entre le marteau de l'offensive commerciale de Pékin et l'enclume de ses strictes exigences technologiques.

Sous pression

Shenzhou International a réalisé un chiffre d'affaires de 31 milliards CNY pour l'exercice 2025, en hausse de 8,1 % par rapport aux 28,7 milliards CNY de l'exercice 2024. Le bénéfice net attribuable aux propriétaires a chuté de 6,7 % sur un an, passant de 6,2 milliards CNY à 5,8 milliards CNY. Ce recul a été accentué par un gain exceptionnel de cession de 330,6 millions CNY intégré dans la base de l'exercice 2024. Si l'on exclut cette anomalie, la contraction du bénéfice sous-jacent se réduit à un léger 1,4 %.

Le décalage est ici le point central. La croissance des volumes, portée par l'expansion des capacités à l'étranger et une demande accrue aux États-Unis et en Europe, a soutenu le chiffre d'affaires. Cependant, la hausse des coûts de main-d'œuvre, le renforcement du yuan chinois et la prise en charge par l'entreprise d'une partie des frais de douane américains ont contribué à l'érosion des marges.

Les flux de trésorerie semblent résilients. Le flux de trésorerie opérationnel (CFO) s'est élevé à 5,6 milliards CNY, contre 5,3 milliards CNY précédemment, tandis que les dépenses d'investissement (capex) ont été lourdes, à environ 2,7 milliards CNY, laissant un flux de trésorerie disponible (FCF) autour de 2,5 milliards CNY (contre 3,4 milliards CNY). Ce solde reste positif, mais l'entreprise réinvestit manifestement massivement pour délocaliser sa production.

Un piège sur mesure ?

L'action Shenzhou International s'échange actuellement à 42,5 dollars de Hong Kong (HKD), soit 36,6 CNY, en baisse de 20,6 % sur l'année écoulée. Ce cours est bien inférieur à son sommet sur 52 semaines de 73 HKD (63 CNY). Cet écart reflète un ajustement durable de la valorisation par le marché.

Le titre se négocie désormais à un ratio cours/bénéfice (P/E) prévisionnel de 9,4x sur les estimations de l'exercice 2026, contre une moyenne historique sur trois ans de 17,4x, soit une décote par rapport à sa propre norme récente. Cette forte décote repose-t-elle sur des prévisions erronées ? La réponse dépendra entièrement des résultats de l'exercice 2026.

Les 26 analystes couvrant la valeur recommandent tous l'achat, avec un objectif de cours consensuel de 56,9 CNY, ce qui implique un potentiel de hausse de 52 % par rapport aux niveaux actuels. Soit les analystes ont raison de penser qu'un redressement des marges pourrait combler ce déficit de valorisation, soit un multiple prévisionnel de 9,8x pour une entreprise aux marges déclinantes constitue un signal d'alarme.

Un ouvrage inachevé

Shenzhou International est certainement au bon endroit au bon moment. Mais la construction de nouvelles usines dans de nouvelles zones géographiques est coûteuse et prend du temps avant d'être rentable. L'entreprise est en train de tenter de faire fructifier ce pari. Ajoutez à cela un environnement commercial instable au gré de l'actualité et une promesse de dividendes qui nécessite le maintien des bénéfices, et les risques deviennent bien réels. L'histoire de l'entreprise n'est pas compromise, mais le chapitre le plus crucial reste à écrire.