Sherwin-Williams relève certains objectifs, le titre bondit
Sherwin-Williams s'affiche en forte hausse dans les premiers échanges à Wall Street (+6,15%, à 347,40 dollars), soutenu par sa publication trimestrielle et le relèvement de certains objectifs financiers.
Sur la période d'avril à juin, les ventes nettes du spécialiste des peintures, revêtements et produits associés ont augmenté de 7,5%, à 6,789 milliards de dollars. De son côté, l'Ebitda a affiché une progression de 13,8% sur le trimestre, pour atteindre 1,43 milliard de dollars. Le bénéfice net dilué par action a quant à lui augmenté de 14,3%, à 3,43 dollars par titre, contre 3 dollars par action au deuxième trimestre 2025.
Heidi G. Petz, la présidente-directrice générale du groupe a déclaré : "Sherwin-Williams a publié de solides résultats au deuxième trimestre et a continué de surpasser le marché en dépit des incertitudes mondiales persistantes et de l'absence d'amélioration significative de la demande. La progression des ventes a été portée par la poursuite de nos investissements de croissance, le gain de nouveaux clients et l'augmentation de nos parts de marché, dépassant nos prévisions au niveau consolidé ainsi que dans nos trois divisions opérationnelles. Nous avons également appliqué des hausses de prix pour compenser l'inflation des matières premières qui a pesé sur notre marge brute ce trimestre".
Fort de cette bonne publication, Sherwin-Williams a relevé son objectif de bénéfice par action dilué qui passe d'une fourchette de 10,70 à 11,10 dollars, à une fourchette située entre 10,92 et 11,32 dollars par titre. Parallèlement, le bénéfice par action dilué ajusté est désormais attendu entre 11,80 et 12,20 dollars, contre de 11,50 à 11,90 précédemment.
The Sherwin-Williams Company est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de peintures, de revêtements et de produits associés. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution de peintures et de revêtements industriels et architecturaux (57,1%) : détention, à fin 2024, de 4 773 magasins spécialisés aux Etats-Unis, au Canada et dans les Caraïbes ;
- vente de produits de revêtements de performance pour finition de bois et applications industrielles (29,4%) : activité assurée au travers d'un réseau de 324 agences dans le monde (dont 225 aux Etats-Unis) ;
- vente sous marque propre et sous marques de distributeurs de peintures et de revêtements de protection et anticorrosion (13,5%) : activité assurée au travers d'un réseau de 334 magasins spécialisés implantés en Amérique latine.
A fin 2024, le groupe dispose de 103 principaux sites de production dans le monde.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.