The Sherwin-Williams a publié mardi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, grâce à la vigueur de la demande dans le segment professionnel et à la reprise du marché immobilier américain. Le chiffre d’affaires a atteint 6,35 milliards de dollars, contre 6,16 milliards un an plus tôt, porté par une croissance de 5,1% du Paint Stores Group, qui dessert les peintres professionnels et les particuliers. Les ventes ont progressé à deux chiffres dans les revêtements marins et de protection, soutenues par des dépenses de rénovation accrues et une hausse des transactions immobilières.

Le Performance Coatings Group a enregistré une hausse plus modérée de 1,7%, grâce à la solidité des ventes dans les revêtements pour emballages et la retouche automobile. Le bénéfice ajusté par action ressort à 3,59 dollars, dépassant le consensus de 3,44 dollars établi par LSEG. L’action gagne 4% durant la séance

Le fabricant de peintures a par ailleurs ajusté légèrement sa prévision annuelle de bénéfice ajusté, désormais attendue entre 11,25 et 11,45 dollars par action, contre une fourchette précédente de 11,20 à 11,50 dollars. Sherwin-Williams bénéficie du redémarrage de la construction et des rénovations aux États-Unis, les ventes de logements ayant atteint en août leur plus haut niveau depuis plus de trois ans, un facteur clé de la demande dans le secteur des revêtements.