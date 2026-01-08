Shishir Mehrotra rejoint le conseil d'administration de Walmart

Walmart annonce la nomination de Shishir Mehrotra à son conseil d'administration, à compter de ce jour. Il siégera au comité des rémunérations et du développement de la gestion, ainsi qu'au comité de la technologie et du eCommerce.

Directeur général (CEO) de l'application de messagerie électronique Superhuman (anciennement Grammarly), Shishir Mehrotra "apporte une combinaison rare de profondeur technique et de leadership produit", selon le géant de la distribution.



Avant de rejoindre Superhuman, il a été CEO et cofondateur de Coda, une plateforme de productivité et d'IA servant des millions d'utilisateurs et des dizaines de milliers d'équipes. Auparavant, il a été directeur produit et technologique de YouTube.