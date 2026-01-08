Shishir Mehrotra rejoint le conseil d'administration de Walmart
Walmart annonce la nomination de Shishir Mehrotra à son conseil d'administration, à compter de ce jour. Il siégera au comité des rémunérations et du développement de la gestion, ainsi qu'au comité de la technologie et du eCommerce.
Publié le 08/01/2026 à 15:28
Avant de rejoindre Superhuman, il a été CEO et cofondateur de Coda, une plateforme de productivité et d'IA servant des millions d'utilisateurs et des dizaines de milliers d'équipes. Auparavant, il a été directeur produit et technologique de YouTube.