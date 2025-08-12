Sea Limited a dépassé les attentes de revenus au deuxième trimestre, portée par la dynamique de sa plateforme e-commerce Shopee et de sa filiale de jeux vidéo Garena. L’action a bondi de près de 16% en séance à Wall Street après l’annonce.

Shopee, rentable depuis l’an dernier, a vu son chiffre d’affaires grimper de 33,7% à 3,8 milliards de dollars entre avril et juin, tandis que le volume brut de marchandises a progressé de 28% à 29,8 milliards. La société prévoit désormais une croissance annuelle du GMV supérieure à ses prévisions initiales.

La division jeux vidéo a généré 559,1 millions de dollars de revenus (+28,4%), grâce au succès continu de Free Fire et à une hausse de 17,8% du nombre d’utilisateurs payants. Les réservations devraient croître de plus de 30% cette année. Enfin, la branche fintech a bondi de 70% à 882,8 millions de dollars. Au total, Sea a enregistré 5,26 milliards de dollars de chiffre d’affaires (+38,2%), contre 4,98 milliards attendus par le marché.