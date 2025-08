Shopify a publié des résultats trimestriels spectaculaires, provoquant une hausse de près de 20% de son action et atteignant son plus haut niveau depuis novembre 2021. Au deuxième trimestre, le bénéfice a bondi à 906 millions de dollars (69 cents par action), largement au-dessus du consensus de 20 cents, et en forte progression par rapport aux 171 millions de dollars de l’an dernier. Le chiffre d’affaires a atteint 2,68 Milliards de dollars, dépassant les attentes de 2,55 milliards et en hausse significative par rapport aux 2,05 milliards de 2024.

Le directeur général Harley Finkelstein a salué des performances qui reflètent les investissements stratégiques réalisés ces dernières années, affirmant qu’ils alimenteront la prochaine phase de croissance de la plateforme. Pour le troisième trimestre, Shopify prévoit une croissance du chiffre d’affaires entre le milieu et le haut des 20%, et une hausse du bénéfice brut dans le bas des 20%, confirmant la poursuite d’une dynamique robuste pour l’entreprise de commerce en ligne.