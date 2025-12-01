Shopify a été confronté lundi à une panne de grande ampleur touchant sa plateforme d’administration, ses systèmes de point de vente, ses applications mobiles et son service client. L’incident est survenu en pleine journée du Cyber Monday, l’un des rendez-vous les plus importants de l’année pour les ventes en ligne. Dans une note publiée sur son site de statut, la société a indiqué enquêter sur le problème et déployer des mesures correctives, tout en recommandant aux commerçants de rester connectés sur les appareils où leur session restait active.

À 20h20, Shopify signalait que ses équipes techniques travaillaient toujours à un retour à la normale. Le dysfonctionnement survient alors que des milliers de commerçants s’appuyaient sur la plateforme pour gérer le pic de commandes et les promotions liées au Cyber Monday, prolongeant l’intense période commerciale entamée avec le Black Friday.

Cette interruption de service pourrait entraîner des pertes de revenus notables pour les utilisateurs de Shopify, dont l’activité dépend fortement de la fluidité des transactions durant ces journées clés. L’incertitude sur la durée de la panne a pesé sur le titre de l’entreprise, qui reculait de plus de 4% dans les échanges de lundi après-midi. Ce type d’incident soulève une fois de plus la question de la robustesse des infrastructures technologiques à l’épreuve des périodes de forte affluence.