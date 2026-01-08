Showroomprivé : Eric Sitruk confirme sa place d'actionnaire de référence
Eric Sitruk, président du Groupe Pierre Rénovation Tradition, administrateur de Showroomprivé (Euronext Paris : SRP), annonce avoir porté sa participation au capital de la société à 12,15 %, représentant 14 470 493 actions, à la suite d'acquisitions réalisées sur le marché.
Cette montée au capital s'inscrit dans une démarche de soutien actif à la stratégie de transformation engagée par le groupe, fondée sur la modernisation de ses plateformes technologiques, le renforcement de son offre premium, ainsi que l'accélération de ses relais de croissance en Europe. Eric Sitruk indique par ailleurs ne pas souhaiter prendre le contrôle de la société, tout en ayant vocation à poursuivre ses investissements dans une logique de long terme, en tant qu'administrateur engagé au service de la gouvernance, de la stabilité de l'actionnariat et de la performance du groupe.
SRP Groupe est spécialisé dans la vente privée d'articles sur Internet. Le CA par activité se répartit comme suit :
- réalisation de ventes privées en ligne (98,5%) : vente d'articles de mode, de produits de beauté, d'équipements électroménagers, de produits de décoration, de voyages, etc. au travers du site Showroomprive.com. 77,7% du CA est réalisé en France ;
- autres (1,5%) : vente de produits auprès de grossistes partenaires, prestations de services marketing, etc.
