Showroomprivé : Eric Sitruk confirme sa place d'actionnaire de référence

Eric Sitruk, président du Groupe Pierre Rénovation Tradition, administrateur de Showroomprivé (Euronext Paris : SRP), annonce avoir porté sa participation au capital de la société à 12,15 %, représentant 14 470 493 actions, à la suite d'acquisitions réalisées sur le marché.

Cette montée au capital s'inscrit dans une démarche de soutien actif à la stratégie de transformation engagée par le groupe, fondée sur la modernisation de ses plateformes technologiques, le renforcement de son offre premium, ainsi que l'accélération de ses relais de croissance en Europe. Eric Sitruk indique par ailleurs ne pas souhaiter prendre le contrôle de la société, tout en ayant vocation à poursuivre ses investissements dans une logique de long terme, en tant qu'administrateur engagé au service de la gouvernance, de la stabilité de l'actionnariat et de la performance du groupe.