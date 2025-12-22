Showroomprivé finalise la cession de The Bradery à ses fondateurs

Showroomprivé a annoncé lundi avoir finalisé la cession de sa plateforme de ventes privées haut de gamme The Bradery à ses fondateurs, une opération qui va lui permettre de recevoir un paiement de 19 millions d'euros en numéraire.



Le spécialiste de la vente événementielle indique avoir cédé sa participation de 52,75% dans Symmetric, la société détentrice de la marque à ses deux fondateurs et dirigeants, Timothée Linyer et Edouard Caraco.



Le groupe souligne que cette transaction vient matérialiser la création de valeur réalisée depuis son entrée au capital de The Bradery en 2022.



Il est prévu que Showroomprivé bénéficie par ailleurs de compléments de prix ("earn-out") conditionnés à l'atteinte de certains objectifs de performance par The Bradery, payables fin 2028, 2029 et 2030.



L'opération comprend également la mise en place d'un crédit-vendeur de trois millions d'euros, remboursable en trois échéances annuelles identiques en 2027, 2028 et 2029, ainsi qu'un acompte sur dividendes d'un million d'euros déjà encaissé.



Afin que Showroomprivé reste associé à la poursuite de la création de valeur de The Bradery sur les exercices à venir, une convention d'accompagnement a été conclue en vue d'encadrer l'assistance par les fondateurs de The Bradery du groupe dans des domaines clés comme la transition technologique et le marketing digital, jusqu'à fin 2028.



Créé en 2006, Showroomprivé, qui propose chaque jour des opérations promotionnelles sur plus de 3 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays. Son volume d'affaires a atteint près d'un milliard d'euros en 2024, pour un chiffre d'affaires net de 650 millions d'euros et un effectif de plus de 1 100 personnes.





Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.