Le plan se déroule sans accrocs

La dernière vague de résultats trimestriels d'entreprises n'a pas fait dérailler le scénario favori des investisseurs, qui font le pari que l'intelligence artificielle crée un super-cycle haussier. Un sentiment renforcé par le fait que toutes les calamités promises aux actionnaires depuis le début du printemps se sont évaporées, un peu comme si le plan de Trump se déroulait plus ou moins sans accroc, pour reprendre une expression chère à la génération X. On en parle un peu plus loin, après un passage d'auto-complainte sur l'anxiété du chroniqueur solitaire au lever du jour à l'automne.