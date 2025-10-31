Sidetrade a annoncé vendredi avoir noué un partenariat avec le cabinet belge de conseil financier NX Partners, qui va avoir recours à son IA agentique au Benelux et en Suisse afin d'améliorer la ponctualité des paiements entre entreprises.
Aux termes de l'accord, NX Partners agira en tant que partenaire chargé de l'implémentation de la technologie de Sidetrade en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Suisse, dans le cadre des programmes de transformation financière de ses clients, constitués de grandes entreprises.
Au-delà des services professionnels, cette collaboration portera également sur le déploiement d'Aimie, l'IA agentique de Sidetrade spécialisée dans l'optimisation des processus d'encaissement interentreprises.
Il est ainsi prévu qu'Aimie formule des recommandations et intervienne de manière autonome sur le recouvrement des créances, tel un 'nouveau type de collaborateur', libérant ainsi les équipes financières pour des missions à plus forte valeur ajoutée.
Dans un communiqué, Sidetrade souligne que son IA agentique apprend en continu en s'appuyant sur son historique de données, le plus vaste entrepôt au monde en ce qui concerne les comportements de paiement B2B, avec l'équivalent de plus de 7.700 milliards de dollars de transactions enregistrées.
Sidetrade S.A est une société SaaS internationale à forte croissance qui révolutionne le secteur Order-to-Cash - grâce à « Aimie », alimentée par l'IA. Leader dans le Magic Quadrant de Gartner® pour les applications Invoice-to-Cash, Sidetrade S.A est reconnue pour son innovation constante, confirmant son rôle de pionnier dans le secteur Order-to-Cash. Avec plus de 400 employés en Europe et en Amérique du Nord, Sidetrade S.A soutient les équipes financières dans plus de 85 pays, apportant des gains de productivité immédiats, sécurisant et accélérant la génération de flux de trésorerie, et conduisant une croissance forte et durable.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.