Sidetrade : un chiffre d'affaires annuel en hausse de 12%
Sidetrade, spécialiste des applications d'IA dédiées à l'order-to-cash, a dévoilé un chiffre d'affaires 2025 en progression de 12%, à 61,4 millions d'euros. Parallèlement, sur la même période, les revenus issus des abonnements SaaS ont augmenté de 18%, à 53,5 millions d'euros.
La société a relevé une contribution croissante de l'international et un nouveau relais de croissance en Asie-Pacifique.
Pour Olivier Novasque, président-directeur général et fondateur de Sidetrade : " Après un premier semestre compliqué au niveau des prises de commandes, lié à la fois au contexte macroéconomique et à un effet de base extrêmement défavorable -après un record absolu de prises de commande en S1 2024- nous avons progressivement retrouvé une dynamique commerciale cohérente sur la deuxième partie de l'année. Celle-ci devrait, logiquement, se poursuivre, voire s'accélérer, sur les trimestres à venir ".
Sidetrade S.A est une société SaaS internationale à forte croissance qui révolutionne le secteur Order-to-Cash - grâce à « Aimie », alimentée par l'IA. Leader dans le Magic Quadrant de Gartner® pour les applications Invoice-to-Cash, Sidetrade S.A est reconnue pour son innovation constante, confirmant son rôle de pionnier dans le secteur Order-to-Cash. Avec plus de 400 employés en Europe et en Amérique du Nord, Sidetrade S.A soutient les équipes financières dans plus de 85 pays, apportant des gains de productivité immédiats, sécurisant et accélérant la génération de flux de trésorerie, et conduisant une croissance forte et durable.
