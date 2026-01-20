La société a relevé une contribution croissante de l'international et un nouveau relais de croissance en Asie-Pacifique.

Pour Olivier Novasque, président-directeur général et fondateur de Sidetrade : " Après un premier semestre compliqué au niveau des prises de commandes, lié à la fois au contexte macroéconomique et à un effet de base extrêmement défavorable -après un record absolu de prises de commande en S1 2024- nous avons progressivement retrouvé une dynamique commerciale cohérente sur la deuxième partie de l'année. Celle-ci devrait, logiquement, se poursuivre, voire s'accélérer, sur les trimestres à venir ".