Siegfried est nettement recherché après une opération de croissance externe, tandis que plusieurs valeurs trouvent un soutien dans des publications solides ou des décisions favorables aux actionnaires, comme Sage Group ou Prudential. À l'inverse, Dr. Martens et Getinge sont sévèrement délaissés, leurs mises à jour opérationnelles laissant encore trop d'interrogations.

Actions en hausse :



Siegfried (+9%) s'adjuge les faveurs du marché après l'annonce de l'acquisition de trois sites de fabrication de médicaments à petites molécules aux Etats-Unis et en Australie. L'opération, portant sur Noramco, Purisys et Extractas Bioscience, vise à renforcer la capacité industrielle et la présence géographique du groupe. Financé par fonds propres et endettement, ce mouvement stratégique est perçu comme créateur de valeur à moyen terme, ce qui propulse donc le titre en séance.



Crédit Agricole (+2%) s'inscrit dans le vert après le relèvement de l'objectif de cours par UBS. La banque suisse maintient sa recommandation d'achat et rehausse sa cible de 18 EUR à 20,40 EUR, traduisant une confiance renforcée dans les perspectives du groupe. Ce soutien du broker apporte un appui supplémentaire au titre en séance. En outre, Oddo BHF est passé de neutre à surperformance sur l'action Crédit Agricole SA, en rehaussant son objectif de cours de 18 à 20 euros.



Cranswick (+2%) progresse après avoir indiqué viser un bénéfice ajusté avant impôts pour l'exercice 2026 dans le haut de la fourchette des attentes du marché, comprises entre 211,3 et 216 MGBP. Le groupe fait état d'une forte croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, portée par des ventes de décembre supérieures à une base de comparaison déjà élevée.



HSBC (+2%) s'inscrit en hausse après des informations faisant état de la fermeture prochaine de son agence de détail de Raffles Place à Singapour, remplacée par un nouveau centre de gestion de patrimoine modernisé dans le même quartier. Cette décision s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à repositionner son réseau vers des activités à plus forte valeur ajoutée. Le marché accueille favorablement ce recentrage sur la gestion de fortune, cohérent avec les priorités stratégiques de la banque en Asie.



Sage Group (+2%) gagne du terrain après la publication d'un premier trimestre fiscal solide. Le chiffre d'affaires total progresse de 10% sur un an pour atteindre 674 MGBP, porté par la dynamique du cloud et une croissance dans l'ensemble des régions. Le groupe confirme dans le même temps ses perspectives pour 2026, visant une croissance organique du chiffre d'affaires d'au moins 9%.



Prudential (+2%) s'inscrit en hausse après l'annonce d'un nouveau rachat d'actions sur la place de Londres. Le groupe a acquis 301 246 titres à un prix moyen d'environ 11,61 GBP, avec l'intention de les annuler. Cette opération s'inscrit dans la politique de retour aux actionnaires et soutient donc le titre en séance.



Actions en baisse :



Dr. Martens (-7%) décroche après une mise à jour trimestrielle jugée décevante malgré un discours rassurant sur les perspectives annuelles. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre recule de 3,1%, à 251 MGBP, les promotions continuant de peser sur les ventes directes aux consommateurs, en baisse de 6,5%. La croissance du commerce de gros et la bonne tenue des Amériques ne suffisent pas à compenser la faiblesse en EMEA. Dans ce contexte, Goldman Sachs maintient une recommandation neutre tout en abaissant son objectif de cours de 83 à 76 GBX.



Getinge (-5%) recule après la publication de résultats trimestriels inférieurs aux attentes. L'EBITA ajusté ressort à 1 809 MSEK, contre 1 871 MSEK attendus, pénalisé par les droits de douane américains et des effets de change défavorables. Malgré une progression organique des commandes et une hausse du dividende à 4,75 SEK, le marché sanctionne la dégradation de la rentabilité.



Alstom (-3%) fléchit après la dégradation de sa recommandation par Kepler Cheuvreux, passée de conserver à alléger. Le broker abaisse dans le même temps son objectif de cours de 27,5 EUR à 25 EUR, alimentant un mouvement de prudence sur le titre en ce début de séance.



Aker BP (-3%) cède du terrain ce matin après une série de dégradations de brokers. Danske Bank et Norne Securities abaissent tous deux leur recommandation à vendre contre conserver, avec des objectifs de cours ramenés respectivement à 260 et 270 couronnes norvégiennes. Ce double signal négatif pèse sur le titre, le marché intégrant une vision plus prudente sur le potentiel à court terme.



Cellnex Telecom (-3%) cède du terrain malgré l'annonce de la reprise de son programme de rachat d'actions, pour un montant maximal de 300 MEUR. Cette initiative, dévoilée initialement en novembre, ne suffit pas à compenser la prudence du marché. JB Capital Markets maintient sa recommandation à sous-pondérer et abaisse son objectif de cours de 24 EUR à 21 EUR, un signal qui pèse donc sur le titre en séance.



BASF (-2%) recule, tiraillé entre des avis de brokers divergents. JP Morgan maintient une recommandation à la vente et abaisse son objectif de cours de 40 à 36 EUR, pointant des perspectives 2026 toujours sous pression. Cependant, mwb Research réitère un avis positif avec une cible à 52 EUR, jugeant les difficultés cycliques. Le titre reste par ailleurs très exposé à la Chine, où les investissements allemands ont fortement progressé en 2025.