Siemens annonce qu'un hôpital espagnol réduit ses coûts opérationnels de 35% avec la technologie basée sur l'IA de Siemens.

La technologie et les services de Siemens devraient permettre une réduction supplémentaire de 10 % des coûts d'exploitation.

Cette technologie a été déployé en tant que système opérationnel central à l'hôpital San Juan de Dios à Séville, en Espagne.

'Alors que les bâtiments représentent environ 40 % des émissions mondiales de carbone et que les établissements de santé sont de plus en plus confrontés à des pressions financières et de durabilité, il est crucial d'améliorer l'efficacité opérationnelle' explique le groupe.

' En exploitant l'IA et les plateformes interopérables, les établissements de santé peuvent transformer la complexité opérationnelle en simplicité et en résilience, améliorant ainsi les résultats des soins tout en réduisant les coûts ', a déclaré Delphine Clément, responsable mondiale des secteurs verticaux chez Siemens Smart Infrastructure Buildings.