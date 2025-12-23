La locomotive Vectron de Siemens Mobility a reçu l'autorisation de l'Agence ferroviaire européenne (ERA) pour le transport de passagers à des vitesses pouvant atteindre 230 km/h.
Vectron est ainsi la première locomotive moderne à bénéficier de cette autorisation. Celle-ci couvre l'Allemagne, l'Autriche, la République tchèque, la Slovaquie, la Pologne et la Hongrie.
Le premier opérateur à bénéficier de cette homologation est la compagnie ferroviaire tchèque Ceské dráhy (CD). La société a commandé 50 locomotives multisystèmes Vectron MS début 2022 ; les livraisons sont déjà en cours. La mise en service est prévue à partir du 1er janvier 2026.
À ce jour, Siemens Mobility a vendu plus de 2 800 locomotives Vectron à plus de 110 clients, et la flotte a parcouru environ 1,3 milliard de kilomètres en service.
Les locomotives basées sur la plateforme Vectron ont été homologuées pour circuler dans 20 pays européens.
" Cette autorisation établit une nouvelle référence : Vectron est la première locomotive moderne autorisée pour le transport de passagers à des vitesses pouvant atteindre 230 km/h ", a déclaré Steffen Bobsien, vice-président Locomotives et voitures de voyageurs chez Siemens Mobility.
Siemens AG figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'équipements électroniques et électrotechniques. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements médicaux (30,2%) : systèmes d'imagerie médicale, de diagnostic de laboratoire et systèmes d'aide auditive, etc. ;
- solutions de bâtiments et d'infrastructures intelligents (28,8%) : solutions de transition énergétique, produits de génie climatique (systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation), systèmes de sécurité des bâtiments (systèmes de détection et de protection contre l'incendie, de contrôle d'accès, de vidéosurveillance et de détection d'intrusion, etc.), systèmes de gestion technique des bâtiments, etc. ;
- équipements numériques industriels (25%) : systèmes automatisés de production, d'assemblage, de logistique, de surveillance, etc. ;
- solutions et systèmes de mobilité (15,4%) : véhicules ferroviaires, systèmes d'automatisation ferroviaire, systèmes d'électrification ferroviaire, systèmes de gestion du trafic routier, solutions numériques et basées sur le cloud, etc.
Le solde du CA (0,6%) concerne notamment des activités financières (crédit-bail, financement d'équipements et de projets, prestations de conseil financier, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (14,9%), Europe-Communauté des Etats Indépendants-Afrique-Moyen Orient (31,5%), Etats-Unis (26,4%), Amérique (4,9%), Asie et Australie (22,3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.