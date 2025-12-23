Siemens a reçu une autorisation de l'Agence ferroviaire européenne pour la locomotive Vectron

La locomotive Vectron de Siemens Mobility a reçu l'autorisation de l'Agence ferroviaire européenne (ERA) pour le transport de passagers à des vitesses pouvant atteindre 230 km/h.



Vectron est ainsi la première locomotive moderne à bénéficier de cette autorisation. Celle-ci couvre l'Allemagne, l'Autriche, la République tchèque, la Slovaquie, la Pologne et la Hongrie.



Le premier opérateur à bénéficier de cette homologation est la compagnie ferroviaire tchèque Ceské dráhy (CD). La société a commandé 50 locomotives multisystèmes Vectron MS début 2022 ; les livraisons sont déjà en cours. La mise en service est prévue à partir du 1er janvier 2026.



À ce jour, Siemens Mobility a vendu plus de 2 800 locomotives Vectron à plus de 110 clients, et la flotte a parcouru environ 1,3 milliard de kilomètres en service.



Les locomotives basées sur la plateforme Vectron ont été homologuées pour circuler dans 20 pays européens.



" Cette autorisation établit une nouvelle référence : Vectron est la première locomotive moderne autorisée pour le transport de passagers à des vitesses pouvant atteindre 230 km/h ", a déclaré Steffen Bobsien, vice-président Locomotives et voitures de voyageurs chez Siemens Mobility.

